Sistemul informatic din Sanatate functioneaza 2 ore in 3 zile. Medicii de familie se trezesc noaptea sa bage datele online

O gaura neagra de zeci de milioane de lei. Pintea face comisii sa afle ce nu merge si de ce

Ziare.

com

Societatea Nationala de Medicina de Familie a transmis o scrisoare deschisa in care prezinta o analiza facuta de medici, pe parcursul ultimei luni, a sistemului informatic. Ei cer sa se faca ceva pentru ca au ajuns la limita suportabilitatii."Numarul si complexitatea problemelor fundamentale cu care se confrunta sistemul medical sunt depasite ca nivel de suportabilitate de chinul zilnic prin care trec mii de medici de familie incercand sa isi faca datoria.Sistemele informatice pe baza carora ar trebui sa se stabileasca relatia dintre prestatorii de servicii (medicii de familie), asigurator (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) si beneficiar (pacientul roman) functioneaza cu sincope atat de mari incat mai curand se poate spune ca nu functioneaza.Medicii de familie solicita imperativ rezolvarea problemelor informatice si adaptarea normelor de activitate la ritmul de functionare a sistemului. Toate efectele negative ale acestei situatii se rasfrang in primul rand asupra pacientilor prin prelungirea timpului de asteptare", se arata in scrisoarea medicilor de familie.Acestia spun ca sunt atat de multe disfunctionalitati ca au ajuns sa se trezeasca noaptea ca sa inregistreze in sistem documentele ce trebuie validate."Disfunctionalitatile sistemului creeaza probleme insurmontabile medicului de familie, atat la nivel birocratic cat si in comunicarea cu pacientul. De exemplu, documentele emise la un cabinet de medicina de familie (bilet de trimitere, reteta electronica)Multi dintre medicii de familie se trezesc noaptea pentru a valida documentele de peste zi, sperand ca sistemul este mai accesibil in aceasta perioada a zilei. Tot in aceasta perioada a zilei medicii de familie incearca si daca au noroc reusesc sa faca raportarile lunare obligatorii catre CNAS", se mai arata in scrisoare.Medicii de familie au inceput pe 10 mai sa faca o monitorizare interna a sistemului si au acordat zilnic note, in functie de interactiunea pe care au avut-o."Spre surprinderea tuturor, sistemul a avut o aparenta revigorare in perioada imediat ulterioara lansarii publice a acestui mecanism de monitorizare, dar s-a prabusit lamentabil dupa o saptamana de la alegerile europarlamentare".La o luna de la aceasta monitorizare, media obtinuta in urma notelor acordate de medici a fost de 0,33.Sistemul Cardului National de Asigurari Sociale de Sanatate (CEAS) a costat peste 87,6 milioane lei fara TVA si a fost implementat de HP Romania si Novensys Corporation, avand ca subcontractant pe SIVECO Romania; contractul a fost atribuit in luna aprilie 2012.Contractul de servicii privind implementarea prescriptiei electronice (SIPE), in valoare de peste 36,2 milioane lei fara TVA, a fost atribuit in 2012 catre HP Romania.In 31 martie 2017 s-au mai cheltuit 7,6 milioane de lei, fara TVA, pe un contract in care SIVECO se angaja sa asigure mentenanta si suportul tehnic pentru softul care integreaza toate informatiile la nivelul Casei, sistem dezvoltat tot de SIVECO odata cu SIUI.A existat si un scandal public anul trecut, cand sistemul a fost la pamant mai multe saptamani, pentru ca SIVECO a refuzat sa mai asigure mentenanta, pentru ca nu mai era platit de Casa si contractul expirase.Pana in acest moment nicio persoana si nicio institutie nu au fost facute responsabile pentru modul ineficient in care au fost cheltuiti banii publici in acest proiect, insa ministrul Sanatatii Sorina Pintea a decis de curand infiintarea unei comisii care sa analizeze de ce merge prost acest sistem. Intr-o saptamana nu avem nicio concluzie.Totodata, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, spune ca pana la sfarsitul anului ar dori sa angajeze sase specialisti IT pe care sa-i plateasca cu 5.000 de euro