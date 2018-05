Sistemului informatic din Sanatate e din nou in aer. SIVECO acuza Casa ca a facut mai mult rau incercand sa repare

Oamenii pusi de CNAS sa repare au stricat mai rau

In cat timp va pica iar? Nimeni nu asigura acum mentenanta

CNAS si DNA

Reparatiile au fost facute de SIVECO, CNAS anuntand in urma cu 9 zile ca firma a acceptat sa lucreze gratuit. Contractul SIVECO cu CNAS pentru mentenanta a expirat si compania anuntase la inceputul lunii mai ca a suspendat toate activitatile legate de baza de date Oracle a sistemelor SIPE (reteta electronica), SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) si CEAS (cardul electronic de sanatate) si mentenanta aplicatiei SIPE. La scurt timp de la acest anunt sistemul s-a blocat.Acum, dupa ce reparatiile s-au incheiat, SIVECO explica ce probleme au gasit cei 19 specialisti care au lucrat intre 14 si 18 mai pentru a repune pe linia de plutire sistemul informatic din Sanatate."In cursul zilelor de 14 - 18 mai echipa SIVECO a lucrat zilnic in doua etape. Pe parcursul zilei (8:30 - 19:00) la monitorizarea bazelor, aplicarea corectiilor care nu necesita oprirea sistemelor, elaborarea scripturilor pentru perioada de oprire a sistemelor, iar seara si noaptea (19:00 - 2:00): oprirea sistemelor care acceseaza bazele de date, rularea scripturilor cu corectii consistente, verificarea bazelor si repornirea tuturor sistemelor.Imbunatatirile au fost vizibile gradual iar. In perioada 18 - 21.05.2018 echipa SIVECO a monitorizat constant platforma PIAS si nu a constatat elemente de disfunctionalitate a acesteia", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Compania spune ca in perioada in care nu a fost asigurata mentenanta si au inceput sa apara probleme persoane desemnate de CNAS au incercat sa redreseze situatia, insa au agravat-o, riscand sa compromita baza de date."Am inaintat conducerii CNAS concluziile noastre dar, pe scurt,proactiva si de administrare a bazelor de date. Ulterior, congestia a fost agravata de un numar de 18 interventii asupra bazelor de date facute de persoane fara cunostinte aprofundate despre sistemele care alcatuiesc PIAS, ajungandu-se la desincronizari intre aplicatii, desincronizari intre noduri ale aceleiasi baze, riscuri de pierdere de date si de disfunctionalitati majore.In prezent bazele de date functioneaza la parametri normali, iar echipa SIVECO care a realizat interventia si-a incheiat misiunea", se mai arata in comunicat.Florin Ilia, directorul general al SIVECO, a declarat pentruca, in fata acestor concluzii ingrijoratoare, Casa de Sanatate nu a avut nicio reactie. El a precizat si ca la acest moment nu exista negocieri pentru un nou contract de mentenanta."Nu avem un contract de mentenanta, nici in derulare nici in curs de negociere. Nu am primit o reactie oficiala la raportul nostru, prin care evidentiem un numar defacute de persoane care nu sunt angajati SIVECO, interventii care", a spus Ilia.a incercat sa obtina o reactie de la Casa de Sanatate, insa singurul raspuns primit a fost ca "se lucreaza la contract", fara a fi mentionat un termen la care sistemul ar putea avea din nou asigurata mentenanta.In primele zile de blocaj, surse apropiate situatiei au explicat pentru Ziare.com ca sistemul are nevoie de mentenanta continua, iar daca nu ii e asigurata se degradeaza intr-un ritm accelerat pana cand se blocheaza de tot. Sursele citate avertizau ca daca se ajunge la acest colaps, atunci si baza de date poate fi compromisa.Amintim ca Sistemul Informatic al Asigurarilor de Sanatate (SIUI) a facut obiectul unei anchete DNA. Acum un an, cam pe vremea asta, DNA a anuntat detaliile unui dosar urias de coruptie, in care fostul presedinte al CNAS Lucian Duta este acuzat ca a luat mita de 8,6 milioane de euro de la firme care au realizat sistemul. Duta a fost pus sub control judiciar pe cautiune, stabilita la 4,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat DNA.De realizarea SIUI s-a ocupat HP (lider de consortiu si furnizorul hardware), impreuna cu SIVECO (dezvoltatorul soft si al sistemului ERP), STS a asigurat comunicatiile speciale, iar SRI asigura securitatea cibernetica.In ce priveste sistemul IT al Cardului National de Asigurari Sociale de Sanatate (CEAS) acesta a costat peste 87,6 milioane lei fara (TVA) si a fost implementat de asocierea HP Romania si Novensys Corporation, avand ca subcontractant pe SIVECO Romania, contractul fiind atribuit in luna aprilie 2012.Contractul de servicii privind implementarea prescriptiei electronice (SIPE), in valoare de peste 36,2 milioane lei fara TVA, a fost castigat in 2012 de catre HP Romania.Ultimul contract incheiat de SIVECO cu CNAS a fost anul trecut, in data de 31 martie 2017, in valoare de peste 7,6 milioane de lei, fara TVA. SIVECO se angaja sa asigure mentenanta si suportul tehnic pentru ERP, softul care integreaza toate informatiile la nivelul Casei, sistem dezvoltat tot de SIVECO odata cu SIUI-ul.