Zeci de perchezitii la spitale din Capitala si institutii publice intr-un dosar de decontari fictive

Cadrele medicale lucrau atat in spitale , cat si la o firma privata, SC GAMADA MED SRL, care oferea asistenta medicala la domiciliu. Decontarile fictive erau facute prin Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Giurgiu, spun surse judiciare.Conform Politiei Judetene Giurgiu, politistii au facut 24 de perchezitii in Capitala si in judetele Giurgiu si Ilfov, in urma carora au fost ridicate laptopuri, medii de stocare, carduri de sanatate, cititoare de carduri, medicamente, materiale medicale, pontaje, bani si documente.Decontarile fictive ale serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliile unor pacienti au fost facute in perioada 2014-2017 prin Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Giurgiu.Cercetari sunt facute pentru inselaciune , fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, cauza aflandu-se sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu.