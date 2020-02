APADOR-CH: 43% din condamnarile CEDO sunt neimplementate la nivel european. Situatia din Romania

Situatia in Romania

Dosarul Revolutiei din 1989 - dus la CEDO de Asociatia 21 decembrie 1989, care priveste dreptul la viata si protectia impotriva torturii;

Cauza Maria Atanasiu si altii v Romania, privind nerestituirea proprietatilor nationalizate;

Numeroase cauze ce vizeaza conditiile proaste de detentie;

Cauze ce vizeaza drepturile persoanelor cu handicap;

Cauze ce vizeaza violenta in familie;

Potrivit sursei citate, tarile cu cele mai multe cauze neimplementate sunt:Azerbaidjan - 95%,Rusia - 89%,Ungaria - 74%,Ukraina - 67%Turcia - 63%.La polul opus stau:Cehia - 3%,Austria, 8%,UK - 9%,Muntenegru, Estonia, Letonia - 10%,Suedia si Elvetia - 16%,Germania - 17%,Franta si Norvegia - 18%.Statistica este facuta de Reteaua Europeana de Implementare (REI).In ce priveste situatia din tara noastra, Romania se situeaza in media europeana, cu 44% din cauzele pilot in curs de implementare, adica 71 in ultimii zece ani, potrivit sursei citate.Printre cele mai vechi cauze pilot in care Romania a fost condamnata si nu sunt nici astazi implementate, se afla:"Cauzele in care Romania a fost condamnata in ultimii zece ani, si care se afla in implementare, vizeaza: dreptul la un proces echitabil, accesul la o justitie eficienta, conditii improprii de detentie, nerespectarea dreptului de proprietate, protectia persoanelor cu tulburari psihice, protectia vietii private si de familie, dreptul la viata si protectia impotriva torturii, protejarea corespondentei si supraveghere secreta, libertatea de expresie, defaimare si hate speech, violenta domestica, discriminare pe motive sexuale, lipsa accesului la justitie si durata prea mare a procesului, libertatea de constiinta si de religie, dreptul la educatie, abuzuri ale fortelor de ordine", conform ONG-ului.Implementarea hotararilor CEDO este importanta, deoarece repara neajunsuri sistemice, previne incalcarea drepturilor altor persoane si contribuie la economisirea banilor pe care altfel statul este silit sa-i plateasca periodic pentru despagubirea victimelor care obtin dreptatea de la CEDO, mai noteaza sursa citata.A.D.