"CEDO condamna Romania pentru inchisorile secrete ale CIA: Trebuie sa platim 100.000 de euro unui militant al Qaida"

100.000 de euro

Ce a facut gresit Romania

Cine este Abd al Rahim al-Nashiri

Decizia nu este finala. Ce urmeaza

decizia acestei camere nu este finala.

Ziare.

com

Romania trebuie sa plateasca unui militant al Qaida, a decis azi CEDO.Romania a gazduit o instalatie secreta de detentie a CIA (cunoscuta drept Centrul de detentie NEGRU -) din septembrie 2003 pana in noiembrie 2005, stabileste CEDO.Lituania a gazduit, la randul ei, o instalatie similara din fenruarie 2005 in martie 2006.Reclamantii au fost incarcerati in aceste instalatii, iar autoritatile din cele doua foste tari comuniste au stiut ca CIA avea sa-i supuna unor tratamente contrare conventiei, afirma Curtea.Atat Romania, cat si Lituania au permis transferul reclamantilor catre alte instalatii de detentii CIA, expunandu-i astfel la alte rele tratamente, adauga CEDO.Abd al-Rahim al-Nashiri, aflat in prezent in detentie la baza navala Guantanamo Bay din Cuba, sustine ca Romania a permis CIA sa il detina in secret pe teritoriul sau si sa il supuna torturilor si diverselor forme de abuz fizic si mental, si acuza lipsa posibilitatii de a lua legatura cu familia sa.Al-Nashiri critica lipsa unei investigatii rapide si cuprinzatoare cu privire la acuzatiile sale.CEDO a concluzionat caale detinutului.Totodata, Romania a permis CIA sa-l mute intr-un alt centru de detentie, din Lituania sau Afganistan, unde a fost supus in continuare unui tratament necorespunzator.CEDO a decis unanim ca s-au inregistrat incalcari ale Articolului 3 (interzicerea torturii) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, prin complicitatea Guvernului roman la actiunile CIA, acesta fiind supus unui tratament necorespunzator.Totodata, s-au mai inregistrat si incalcari ale articolului 5 (Dreptul la libertate si siguranta), articolului 8 (Dreptul la respectarea vietii private si de familie) si articolului 13 (Dreptul la un remediu efectiv) in conjunctie cu articolele 3, 5, 8.CEDO a mai constatat incalcari ale Articolului 6.1 (dreptul la un proces echitabil in termen rezonabil) si Articolului 2 (Dreptul la viata) si 3, impreuna cu articolul 1 din Protocolul 6 (abolirea pedepsei cu moartea), deoarece Romania a ajutat la transferul lui al-Nashiri intr-o alta tara, in pofida riscului real ca detinutului sa-i fie refuzat dreptul la judecata si posibilitatii aplicarii pedepsei cu moartea.si, daca este necesar, sa pedepseasca orice oficial responsabil.BucurestiulAbd al Rahim al-Nashiri este un cetatean saudit de origine yemenita, nascut in 1965.Autoritatile americane il suspecteaza pe militantul al Qaida ca ain portul yemenit Aden.De asemenea, se banuieste ca sauditul, in octombrie 2002.Procedurile judiciare impotriva sa sunt in desfasurare in SUA pentru presupusul lui rol in atacuri.Potrivit articolelor 43 si 44 ale Conventiei Europene privind Drepturile Omului,In termen de trei luni de la anuntarea deciziei, oricare dintre parti poate solicita ca acest caz sa fie adresat Marii Camere a CEDO. Daca o astfel de cerere este inaintata, atunci un panel format din cinci judecatori va decide daca respectivul caz merita sa fie examinat suplimentar.In aceasta situatie, Marea Camera va organiza audieri privind acest caz si va da decizia finala. Daca nu este facuta o solicitare catre Marea Camera, atunci decizia camerei devine finala.De indata ce o decizie devine finala, ea este transmisa Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, pentru supravegherea punerii ei in aplicare.Acest caz a fost inregistrat la CEDO la 1 iunie 2012.