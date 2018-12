CEDO condamna Romania in cazul unui procuror revocat din functie pentru ca a dat informatii despre o ancheta

Plangerea

Inalta Curte: Trebuia sa ofere minim de informatii

CEDO: Era o datorie profesionala

"S-a abtinut in a da detalii"

Romania, condamnata

Judecatorii au stabilit ca in acest caz este vorba de incalcarea articolului 10 - libertatea de expresie din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Decizia a fost luata in majoritate, cu un scor de 5 la 2.Este vorba de 1.825 euro (daune materiale), 4.500 de euro (daune morale) si 140 euro (cheltuieli de judecata).Vasile Ioan Brisc s-a plans la CEDO ca a fost revocat din functia de conducere dupa ce a oferit mai multe informatii despre o ancheta. Declaratiile fusesera facute in perioada in care procurorul era purtator de cuvant al Parchetului.Concret, Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures instrumenta un caz in care ruda unui detinut din penitenciarul Baia Mare a dat o transa de 1.650 de euro unei persoane pentru a interveni pe langa magistrati. Miza: eliberarea conditionata din penitenciar. Flagrantul a fost organizat pe 21 octombrie 2008.Parchetul Maramures a dat atunci un comunicat de presa in care arata ca: "."Pretul total pentru eliberarea conditionata ar fi fost de 20.000 de euro.Procurorul Brisc a avut o interventie la un post local de televiziune la care a facut mai multe declaratii."Comisia de eliberare conditionata, care cuprinde noua membri, este prezidata de un judecator delegat. Nu stim daca este pur si simplu o coincidenta ca ieri, in ziua in care a fost organizata operatiunea de flagrant delict, iar detinutul a fost eliberat conditionat, detasarea judecatorului la inchisoarea de la Baia Mare a incetat ... ", afirma magistratul.Ulterior, intreg cazul a fost declinat la DNA.Judecatorul delegat din penitenciarul Baia Mare a facut plangeri la Consiliul Superior al Magistraturii si a cerut cercetarea procurorului, pentru afirmatiile facute.In mai 2009, Brisc a primit un avertisment de la CSM.Ca urmare a primirii acestei sanctiuni disciplinare, Brisc a fost revocat din functia de prim-procuror.Procurorul a contestat fara suces decizia la Inalta Curte. Magistratii au motivat ca Brisc ar fi trebuit "sa-si limiteze comunicatul de presa la minimum de informatii," ceea ce nu ar fi permis identificarea vreunui magistrat ca presupus beneficiar al banilor obtinuti de interemdiarul rudelor detinutului.In opinia Inaltei Curti, procurorul nu ar fi trebuit sa adauge in comunicatul de presa referirea la "magistrati, judecatori si procurori responsabili de eliberarea conditionata a detinutilor".Un magistrat de la Inalta Curte a facut opinie separata si a explicat ca Brisc nu a mentionat in comunicat sau interviu vreun magistrat sau angajat al penitenciarului, implicati in procedura de eliberare conditionata.CEDO a motivat ca Brisc a facut declaratiile in contextul indeplinirii atributiilor sale de membru al personalului desemnat sa furnizeze presei informatii, o pozitie pe care a ocupat-o in ultimii cinci ani."In aceasta calitate, a avut datoria profesionala sa furnizeze presei informatii cu privire la investigatiile care au atras atentia mass-mediei, la fel ca in cazul traficului de influenta dezvaluit in timpul operatiunii de flagrant delict organizata de biroul sau", arata judecatorii."Curtea admite ca subiectul comunicarii de presa si ale interviului reclamantului, si anume ancheta penala privind operatiunea de flagrant delict organizata de Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures, a constituit o chestiune de interes public", mai noteaza CEDO.Acest incident a declansat un interes la nivel local, iar Brisc, in calitate de membru al personalului insarcinat sa informeze presa cu privire la anchetele penale aflate in curs de desfasurare, a considerat potrivit sa informeze cu privire la anumite aspecte ale anchetei in desfasurare privind infractiunea de trafic de influenta.Evaluand impactul comunicatului de presa al reclamantului si al interviului, CEDO nu a vazut nimic in declaratiile reclamantului care ar justifica acuzatia de divulgare a unei investigatii penale in curs."Curtea considera ca reclamantul a procedat cu prudenta, abtinandu-se de la identificarea, pe nume, a oricarei persoane implicate pana la finalizarea investigatiei judiciare", explica judecatorii.Magistratii mai arata ca Brisc nu a adoptat nicio pozitie in ceea ce priveste vina vreuneia dintre persoanele implicate, ci a oferit pur si simplu o descriere sumara a cazului de urmarire penala in stadiul initial."Comunicatul sau de presa, confirmat de declaratiile procurorului insarcinat cu dosarul dupa transferul la DNA, nu a prejudiciat buna desfasurare a anchetei", se mai arata in comunicat.Evaluand impactul comunicatului de presa si interviul, Curtea nu a vazut nimic in afirmatiile lui Brisc care ar permite autoritatilor din Romania sa-l acuze de incalcarea dreptului unui coleg de magistrat la o imagine publica protejata."Curtea considera ca standardele aplicate de instantele nationale nu sunt compatibile cu principiile enuntate la articolul 10 si ca instantele nationale nu au prezentat motive "relevante si suficiente" pentru a demonstra ca interventia reclamata este necesara intr-o societate democratica pentru protectia autoritatii judecatoresti si protejarea reputatiei sau a drepturilor altora", conchide CEDO.