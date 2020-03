CEDO condamna Romania pentru ca a anulat diplomele obtinute in tara noastra de studenti straini

Ziare.

Hotararea CEDO a fost pronuntata marti, 3 martie, conform unui comunicat de presa al VeDem Just."Asociatia VeDem Just aduce la cunostinta publicului hotararea pronuntata la data de 03.03.2020 de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Convertito si altii contra Romaniei prin care tara noastra a fost condamnata pentru ca", transmite sursa citata.Asociatia a prezentat cronologia evenimentelor:"Astfel, cei cinci studenti straini au fost primiti sa studieze medicina dentara in tara noastra: Universitatea din Oradea le-a dat acceptul in anul 2003, iar Ministerul Educatiei a decis incadrarea lor incepand cu anul universitar 2005-2006. Studentii straini au depus certificate de competenta lingvistica de abia in anul 2008.Ei au obtinut diploma de licenta in anul 2010, dupa care au demarat procedurile de recunoastere a studiilor lor pentru a practica medicina dentara in statele de provenienta. In anul 2011, in baza noii legi a educatiei, Ministerul Educatiei a verificat legalitatea obtinerii diplomelor de catre mai multi studenti straini si,Studentii au atacat decizia la instantele bihorene: desi Tribunalul le-a dat dreptate in anul 2012, un an mai tarziu Curtea de Apel Oradea a mentinut masura de anulare a diplomelor, motivele fiind ca la momentul inscrierii studentii nu aveau certificatele de competenta lingvistica si ca lipseste semnatura presedintelui Senatului pe decizia de inscriere a lor la facultate.Studentii s-au adresat Curtii Europene a Drepturilor Omului in anul 2014", se arata in comunicat.Astfel, judecatorii de la Strasbourg au constatat ca, intr-adevar, decizia de inscriere la facultate fusese luata de decan inainte ca studentii sa obtina scrisorile de acceptare si certificatele de competenta lingvistica, dar ca aceste nereguli nu li se pot imputa studentilor."De altfel, facultatea le-a si permis ulterior sa frecventeze cursurile si sa sustina examenele finale. Divergentele dintre minister si facultate cu privire la inscrierea studentilor nu pot fi reprosate acestora.Ca urmare, judecatorii europeni au decis ca masura de anulare a diplomelor dupa efectuarea studiilor nu a fost necesara intr-o societate democratica. Mai mult, anularea diplomelor a avut ca efect afectarea vietii profesionale a celor cinci persoane", mai precizeaza comunicatul.Prin urmare, CEDO a stabilit ca Romania se face vinovata de incalcarea art. 8 (dreptul la respectarea vietii private si de familie) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si ca