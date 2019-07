CEDO: Romania trebuie sa plateasca daune morale de 5.000 de euro asistentei condamnate in dosarul Maternitatea Giulesti

Incendiul

CEDO noteaza ca asistenta Florentina Daniela Cirstea a fost arestata preventiv, fiind considerata a reprezenta un risc pentru membrii spitalului. Cu toate acestea, tribunalul care a decis arestarea preventiva a acesteia nu a reusit sa ofere o explicatie exacta."Curtea Europeana a Drepturilor Omului noteaza ca prima instanta a facut afirmatii intr-o maniera generala, fara a specifica cum situatia specifica a reclamantei ar putea duce la intensificarea unor tensiuni sociale si care nu este suficienta pentru a justifica arestarea preventiva", se arata intr-un comunicat al CEDO.In ceea ce priveste primul paragraf, privind privarea de libertate in cazul detinut legal pe baza condamnarii pronuntate de catre un tribunal competent, Curtea Europeana afirma ca prima instanta a "decis ca exista suspiciuni plauzibile ca reclamanta este vinovata. Ulterior, tribunalul a adus la cunostiinta faptul ca aceasta a fost adusa in fata instantei, iar arestarea sa preventiva a respectat Art. 5 paragraful 1", asadar nu exista o incalcare a acestei previziuni.Referitor la Art. 8 din Conventia europeana a Drepturilor Omului, "CEDO noteaza ca doamna Cirstea nu a depus o plangere impotriva presei pentru incalcarea demnitatii sale ca rezultat al publicarii unor fotografii cu aceasta in timpul procesului. Curtea considera astfel ca reclamanta nu a oferit niciun argument care sa arate ca aceasta solutie nu ar fi fost eficienta, iar aceste plangeri au fost respinse"."Curtea reitereaza ca remediile valabile pentru plangerile privind incalcarea drepturilor protejate prin Art 8 (Dreptul la respectarea vietii private si de familie) sunt efective. Asadar, plangerile sub Art. 13 (Dreptul la un remediu efectiv) au fost considerate nefondate si respinse", se mai arata in comunicat.CEDO a decis astfel ca Romania trebuie sa plateasca asistentei Florentina Cirstea daune morale in valoare de 5.000 de euro, informand ca aceasta decizie este una finala.Incendiul a izbucnit in 16 august 2010, in jurul orei 18:30, in salonul de Terapie Intensiva nou-nascuti, din cadrul Sectiei de Neonatologie a Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu" - Maternitatea Giulesti.Atunci au fost dusi la Spitalul "Grigore Alexandrescu" opt bebelusi din sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Maternitatii Giulesti, trei dintre acestia decedand in zilele urmatoare, din cauza complicatiilor.Alti trei bebelusi au murit in incendiu, iar doua perechi de gemeni - doi baietei si un baietel si o fetita - si o alta fetita au fost salvati de medicii din Spitalul "Grigore Alexandrescu".Asistenta Florentina Cirstea a fost condamnata la doi ani si doua luni de inchisoare cu executare in acest dosar.