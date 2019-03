Criminalul Passaris a refuzat oferta financiara a Romaniei in procesul de la CEDO: Vrea despagubiri la nivelul de trai din Grecia

Ziare.

Avocatul Marius Sorin Moldovan, aparatorul lui Konstantinos Passaris, a declarat, marti, ca in cazul acestuia au fost incalcate drepturile omului in perioadele de detentie de la Penitenciarele Jilava si Craiova."Clientul meu a reclamat la CEDO tratamentul inuman de care a avut parte in Penitenciarele Jilava si Craiova, ne aflam in faza necontencioasa, in care partile pot ajunge la intelegere. S-a comunicat plangerea autoritatilor romane care au analizat-o, iar Statul Roman a facut o oferta de despagubiri in valoare de 13.500 de euro.Am discutat, marti, cu clientul meu, dar acesta a refuzat, in principiu, oferta, astfel ca vom ajunge la proces. La CEDO s-au reclamat abuzurile foarte mari, a fost legat de pat timp de doi ani, a avut lumina zi si noapte in celula, nu a avut intimitate. Negresit i s-au incalcat drepturile omului", a spus Moldovan.Potrivit acestuia, refuzul ofertei a avut la baza faptul ca, in alte cauze similare, despagubirile au fost mult mai mari si ca era nevoie sa se tina cont de faptul ca Passaris este cetatean grec, iar sumele trebuie raportate la nivelul de trai din tara sa.Konstantinos Passaris a fost condamnat in anul 2003 la inchisoare pe viata, fiind acuzat de comiterea unui dublu asasinat si a unui jaf armat in noiembrie 2001 la o casa de schimb din Bucuresti.Acesta fusese condamnat si in Grecia pentru cinci crime.Passaris isi ispaseste pedeapsa in Penitenciarul Gherla unde este incarcerat.