Cum a ajuns sefa Inaltei Curti sa reclame la CEDO ca instanta pe care o conduce nu motiveaza la timp hotararile

Actuala sefa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Corina-Alina Corbu, a fost pusa sub acuzare de procurori DNA pe 7 februarie 2012, pentru infractiunea de complicitate la favorizarea faptuitorului. Atunci, judecatorul era magistrat la Sectia de contencios-administrativ de la Inalta Curte. Era vorba de un dosar in care erau vizate mai multe persoane, printre care patru judecatori de la Inalta Curte, cele mai cunoscute nume fiind Gabriela Birsan si Anton Pandrea.Cazul a fost trimis in judecata in aprilie 2014. Procesul a durat aproximativ patru ani, iar pe 5 mai 2018, Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a decis achitarea definitiva a celor implicati in acest proces, intrucat faptele nu exista, faptele nu sunt prevazute de legea penala ori nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea.Prima decizie in acest caz, tot achitare, fusese data de un complet de 3 judecatori de la Inalta Curte pe 29 noiembrie 2016.Trebuie spus ca informatii despre acest caz nu mai sunt disponibile pe portalul Inaltei Curti, dupa ce Corina Corbu a solicitat acest lucru in baza dispozitiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.De asemenea, dosarul de pe rolul Inaltei Curti a fost secretizat, accesul presei fiind astfel blocat.Dupa ce decizia de achitare a ramas definitiva, Corbu a revenit judecator la Inalta Curte, a fost numita sefa a Sectiei contencios-administrativ, iar din iulie 2019 ocupa functia de presedinte al instantei pentru un mandat de trei ani.Dupa ce a fost achitata, Corbu a deschis pe 1 noiembrie 2018 un proces la CEDO impotriva Romaniei si a invocat incalcarea dreptului la un proces echitabil.", este o parte din articolului 6 * 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care ar fi fost incalcat in acest caz.Corbu sustine ca intarzierile in procesul sau sunt imputabile numai autoritatilor interne si denunta, printre altele, termenul pentru redactarea hotararii de achitare: in prima instanta, pronuntata pe 26 noiembrie 2016, iar textul complet de 76 de pagini a fost gata in iunie 2017, si in apel, pronuntata pe 3 mai 2018, iar textul complet de 103 pagini a fost pus la dispozitia partilor la 29 ianuarie 2019.Intrebarile la care trebuie sa raspunda Guvernul Romaniei si Corina-Alina Corbu vizeaza procedurile de la Inalta Curte. Detalii despre acest caz pot fi accesate pe site-ul instantei europene. 1. A existat o incalcare a termenului rezonabil al procesului, cu incalcarea articolului 6 * 1 din Conventie, luand in considerare durata totala a procedurii penale impotriva reclamantei, care a inceput in februarie 2012 si s-a incheiat cu achitarea sa de catre Inalta Curte de Casatie la 3 mai 2018, al carei text a fost pus la dispozitia partilor la 29 ianuarie 2019?2. Daca Corina-Alina Corbu a avut la dispozitie un remediu intern eficient prin care ea ar fi putut denunta durata procedurii impotriva ei, inclusiv intarzierea redactarii hotararii din 26 noiembrie 2016 si a hotararii din 3 mai 2018 a Inaltei Curti de Casatie?3. In caz afirmativ, daca sefa Inaltei Curti a epuizat caile de atac interne in cazul de fata?4. Daca raspunsul este negativ la intrebarea a 2-a, absenta unui remediu eficient pentru a face plangere cu privire la durata de timp necesara pentru redactarea hotararilor judecatoresti in cazul reclamantei, rezulta dintr-o situatie structurala si, daca da, este vorba de un esec la nivel legislativ, de practica administrativa, de practica judiciara sau o combinatie intre unele sau toate aceste cadre?