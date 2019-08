Detaliile din spatele demisiei agentului Romaniei la CEDO, acuzat ca l-a favorizat pe Liviu Dragnea

Sursa: Facebook/Eugen Teodorovici

Viorel Mocanu a fost numit in aceasta functie pe 12 februarie, iar miercuri a fost eliberat din functie, la cerere. Avocatul si-a depus demisia inca din 14 august.Viorel Mocanu ocupa anterior functia de consilier onorific al ministrului Sanatatii pe relatii externe, functie in care a fost numit in octombrie 2018. Anterior, Mocanu a fost aparatorul unor inculpati/VIP-uri precum Sorin Oprescu, Rovana Plumb (dosarul Belina), Oana Zavoranu sau Florin Salam.Avocatul a aparut la mai multe evenimente alaturi de Sorina Pintea, inclusiv la vizita Papeica reprosurile aduse de sefii ministerului vizeaza dosarul in care Liviu Dragnea a dat in judecata Romania, iar Viorel Mocanu a pus concluzii in defavoarea Romaniei."I s-a reprosat ca prin aceste concluzii s-ar fi decredibilizat in fata judecatorilor CEDO", explica sursele citate.Asta si in contextul in care DNA a solicitat de la Agentul guvernamental pentru CEDO mai multe documente oficiale, in cazul anchetei privind favorizarea lui Liviu Dragnea in timpul procesului de la CEDO: "."In plus, mai multi angajati din cadrul Agentului guvernamental pentru CEDO au facut mai multe sesizari la MAE, inca de pe timpul mandatului lui Teodor Melescanu, si la corpul de control al ministerului, privind mai multe probleme din activitatea institutiei.," explica sursele citate.Situatia s-a schimbat dupa remanierea lui Teodor Melescanu, care a fost inlocuit cu Ramona Manescu.Potrivit surselor citate, demisia agentul guvernamental pentru CEDO vine intr-un moment in care magistratii europeni trebuie sa se pronunte in mai multe dosare in care mai multe persoane au dat in judecata Romania pe conditiile de detentie din penitenciare.Cel mai probabil, in aceste dosare verdictele vor fi fi in defavoarea Romaniei, arata sursele MAE."Autoritatile romane nu au luat masurile necesare remedierii acestor probleme. In aprilie 2017, Romania a fost condamnata intr-o hotarare -pilot, Rezmires si altii contra Romana, care are ca obiect supraagomerarea centrelor de detentie si conditiile necorespunzatoare de detentie.", explica sursele MAE.Dupa decizia pilot, fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, s-a angajat cu un plan sa faca mari lucruri, dar nu s-a facut nimic de amploare, iar cele doua penitenciare sunt inca in faza de proiecte.Legea recursului compensatoriu promovata de coalitia PSD si ALDE nu a rezolvat aceasta situatie, cea mai mare parte dintre recidivistii eliberati au revenit in penitenciare.," explica sursele citate. Potrivit unui studiu APADOR-CH , publicat la sfarsitul luni iunie, Planul de masuri este un angajament al Romaniei ca in perioada 2018-2024 va moderniza 1.351 de locuri de cazare in penitenciare si va construi 8.095 de locuri noi.In acelasi plan, Guvernul s-a angajat sa amenajeze 1.596 de locuri noi in aresturi si sa modernizeze 187 din cele existente.In 2019, cifrele arata ca Guvernul a facut: 70 de locuri noi de detentie, a modernizat 282 de locuri existente si a facut 0 demersuri pentru construirea celor doua penitenciare noi promise, explica APADOR-CH.Potrivit ONG-ului, gradul de ocupare a penitenciarelor se mentine constant la 111% in 2019, desi prin Legea recursului compensatoriu au fost eliberati 14.402 detinuti in perioada 2017-2019.