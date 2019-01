Document exclusiv - Dovada admiterii in principiu a sesizarii facute de L.C. Kovesi la CEDO

Ce reclama Kovesi

Precizarile vin dupa ce in ultimele zile, in spatiul public si in anumite media s-a sustinut intens ca, de fapt, plangerea dnei Kovesi nu ar fi fost admisa in principiu de CEDO, fiind invocate un raspuns al CEDO care nu spunea nimic de admiterea in principiu si faptul ca la multiple cautari pe portalul CEDO, nu este returnat niciun rezultat privind cazul fostei sefe a DNA.Pentru intelegerea exacta a situatiei, avocata Nicoleta Popescu a pus la dispozitia Ziare.comUnele confuzii, voite sau nu, in spatiul public provin din faptul ca, dupa cum explica avocata Nicoleta Popescu:"In prezent, Curtea nu mai decide separat asupra admisibilitatii unei plangeri. Admisibilitatea plangerii este unita cu fondul cauzei, iar Curtea le analizeaza, in prezenta procedura, intotdeauna impreuna. In vechea procedura, Curtea analiza si separat admisibilitatea, insa in prezent nu o mai face.La acest moment, plangerea a trecut de filtraj, iar Curtea a apreciat ca plangerea indeplineste prevederile art. 47 din Regulamentul Curtii. Asta inseamna admisibilitate de principiu.Art. 47 prevede:Dupa ce a trecut de filtraj, cererea ajunge fie la un complet de 3 judecatori, daca e simpla, repetitiva, sau de 7 judecatori, daca e complexa.In ce priveste acuzatiile ca plangerea dnei Kovesi nu apare in cautarile de pe siteul CEDO, avocata Nicoleta Popescu precizeaza ca "motorul de cautare al CEDO, HUDOC, este diferit de ECRIS si in el nu apar plangerile in stadiul in care se afla plangerea dnei Kovesi, ci doar decizii (atunci cand Curtea considera ca nu a fost incalcata Conventia Europeana) si hotarari (cand Curtea constata ca un stat a incalcat Conventia Europeana).Cauza dnei Kovesi nu a fost finalizata, astfel incat nu exista o decizie sau o hotarare care sa fie publicata in HUDOC". Din acelasi motiv, cauza dnei Kovesi nu apare nici in sectiuneaCererea, intr-adevar, inca nu a fost comunicata Guvernului Romaniei. Nu exista in Regulamentul Curtii un termen in care sa fie comunicata, spune dna Popescu.Nicoleta Popescu, avocat al Baroului Bucuresti, este considerata una dintre cele mai bune specialiste in dosare CEDO, unde a castigat pana acum 26 de cazuri:Amintim ca Laura Codruta Kovesi sustine in plangerea adresata CEDO ca procedura de revocare a incalcat drepturile omului pentru ca nu a avut calitatea de parte in conflictul solutionat de instanta constitutionala, nu a fost citata in fata Curtii Constitutionale si nu a avut posibilitatea de a avea cel putin calitatea de intervenienta pentru a exprima un punct de vedere in apararea sa.In plus, deciziile CCR nu pot fi contestate, potrivit legislatiei din Romania."Am formulat in luna decembrie 2018 o plangere, in nume personal, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in care am aratat ca au fost incalcate mai multe drepturi prevazute in Conventia Europeana a Drepturilor Omului in ceea ce priveste revocarea din functia de procuror sef al DNA ca urmare a Deciziei nr.358 din 30 mai 2018 pronuntata de Curtea Constitutionala", a declarat Kovesi.In 30 mai, Curtea Constitutionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.CCR a stabilit ca, pentru solutionarea acestui conflict, presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA.