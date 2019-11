MAE retrage pledoaria de la CEDO care il favoriza pe Dragnea

Ziare.

Este vorba despre cauza Dragnea impotriva Romaniei, in care Viorel Mocanu ajunsese sa sustina argumentele lui Dragnea in fata Curtii Europene in detrimentul intereselor Romaniei."Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus retragerea observatiilor transmise catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului de catre fostul Agent guvernamental pentru CEDO, domnul Viorel Mocanu, in cauza Dragnea impotriva Romaniei si in cauzele avand obiect similar cu respectiva cauza.Decizia a fost luata, pe baza argumentatiei Directiei Agent Guvernamental din cadrul MAE, intrucat respectivele observatii au fost intocmite cu nerespectarea procedurilor de lucru ale directiei de specialitate mentionate din MAE, fiind formulate in detrimentul intereselor statului roman si cu nesocotirea punctelor de vedere transmise de autoritatile nationale cu competente in domeniul de referinta", se arata intr-un comunicat al MAE transmis miercuri.De asemenea, documentul precizeaza ca s-a cerut Curtii sa permita transmiterea de noi observatii in aceste cauze, care sa reflecte prevederile legale si practica nationala in materie.Amintim ca in luna mai a acestui an, Viorel Mocanu, in calitate de agent al Romaniei la CEDO, a sustinut plangerea depusa de Liviu Dragnea in loc sa apere interesele statului roman.Este vorba despre o plangere depusa la CEDO de Liviu Dragnea in 2017, prin care incearca sa scape de condamnarea definitiva din dosarul Referendumul (2 ani de inchisoare cu suspendare).Viorel Mocanu a fost numit in februarie 2019 in functia de agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, printr-o decizie a prim-ministrului de la acea vreme, Viorica Dancila.El a fost eliberat din functie, la cerere, in luna august 2019, avand unul dintre cele mai scurte mandate la sefia acestei institutii.