O romanca a castigat 10.000 de euro la CEDO pentru ca statul nu a aparat-o de sotul abuziv, care i-a spart contul de Facebook

"Asociatia VeDem Just aduce la cunostinta publicului hotararea pronuntata la data de 11.02.2020 de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Buturuga c. Romaniei prin care", transmite asociatia intr-un comunicat de presa VeDem Just relateaza ca femeia in cauza a facut mai multe plangeri impotriva sotului sau pentru violenta domestica, insa parchetul ar fi clasat cauza, pentru ca "amenintarea nu era suficient de grava"."In speta,. Dupa divort, a invocat faptul ca el a consultat in mod abuziv conturile sale electronice - inclusiv contul Facebook - si a facut copii ale conversatiilor sale private, ale documentelor si ale fotografiilor.", potrivit sursei citate.Ulterior, femeia s-a adresat CEDO, care a constatat ca autoritatile nu au anchetat faptele de violenta domestica. Acum, statul roman trebuie sa ii achite femeii daune morale de"Dupa epuizarea cailor de atac interne, reclamanta s-a adresat Curtii de la Strasbourg. Judecatorii europeni au constatat ca autoritatile nationale nu au anchetat faptele de violenta domestica.Totodata, s-a clarificat faptul ca cyber - violenta este recunoscuta in prezent ca un aspect al violentei impotriva femeilor si fetelor si ca poate aparea sub diferite forme, inclusiv sub forma incalcarii confidentialitatii informatice, a intruziunii in computerul victimei si a preluarii, distribuirii si manipularii de date si imagini cu caracter personal.de incalcarea art. 3 (interzicerea tratamentului inuman sau degradant) si art. 8 (dreptul la respectarea vietii private, de familie si a corespondentei) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.", se mai arata in comunicat.