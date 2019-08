Omul Guvernului care l-a favorizat pe Dragnea la CEDO in detrimentul Romaniei si-a dat demisia

Numit la inceputul acestui an

Ziare.

com

Decizia de eliberare din functie a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial.Viorel Mocanu se afla in centrul unui scandal intre unitatile de parchet. Asta dupa ce DNA investiga modalitatea prin care agentul guvernamental CEDO a aparat interesele Romaniei in procesul deschis de fostul lider PSD, Liviu Dragnea.Practic, agentul guvernamental CEDO ajunsese sa sustina argumentele lui Dragnea in fata Curtii Europene in detrimentul intereselor Romaniei.Pe firul anchetei au intrat si procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS), care au solicitat de la DNA mai multe documente din dosar, dupa ce au deschis la randul lor un dosar impotriva procurorului DNA care coordona ancheta pentru abuz in serviciu in forma continuata.Viorel Mocanu a fost numit in februarie 2019 in functia de agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila.Avocatul a ocupat, din octombrie 2018, functia de consilier onorific al ministrului Sanatatii pe relatii externe.Viorel Mocanu a fost avocatul lui Sorin Oprescu, in dosarul in care fostul primar general al Capitalei este acuzat de luare de mita si a aparat-o, in trecut, si pe Oana Zavoranu sau pe Florin Salam.