Presedintele CEDO a fost la Bucuresti

Astfel, a vorbit la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiecu procurorul general, cu conducerea CSM, cu procurori sefi ai parchetelor de pe langa curtile de apel, dar si cu procurori din cadrul Parchetului General.Potrivit Parchetului General, vizita a fost programata inca dn octombrie 2018, in contextul cooperarii dintre cele doua institutii."In cadrul intalnirii au fost abordate teme de interes, precum: raportul dintre obligatia de rezerva a magistratilor si libertatea de exprimare in lumina jurisprudentei CEDO, operationalizarea Protocoalelor nr.14 si 16 la Conventia (europeana) pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale - ca mijloace de eficientizare a activitatii si pentru o mai buna interpretare a conventiei, folosirea instrumentelor digitale pentru schimbul de jurisprudenta, posibilitatea desemnarii instantelor constitutionale ca si inalte jurisdictii ce pot solicita avize consultative, independenta si impartialitatea justitiei, separatia si echilibrul puterilor in stat, fenomenul de judiciarizare a vietii publice.De asemenea, au fost identificate si prezentate grupurile mari de cauze pendinte impotriva Romaniei (cauze care privesc conditiile de detentie, violenta impotriva copiilor, femeilor s.a) ", a transmis Parchetul General.Potrivit sursei citate, Augustin Lazar a subliniat implicarea pe care judecatorul national, Iulia Antoanella Motoc, a avut-o in organizarea dialogului dintre magistrati si alte profesii juridice.De asemenea, s-a discutat despre derularea proiectului national "Protectia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in faza de urmarire penala" ce a urmarit dezvoltarea responsabilitatii si profesionalismului in activitatea procurorilor, pentru asigurarea respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale in concordanta cu legea fundamentala a Romaniei, cu dispozitiile Conventiei (europene) pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale, cu procedurile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu jurisprudenta CEDO si a CJUE.Potrivit Parchetului General, Guido Raimondi a remarcat dimensiunea culturala a activitatii Ministerului Public, sensibilitatea magistratilor Ministerului Public la problematica drepturilor omului, precum si vointa de intarire a capacitatii institutionale in vederea respectarii conventiei, o aplicare mai buna a acesteia in tarile semnatare reprezentand solutia reducerii numarului de cauze aflate pe rolul Curtii.