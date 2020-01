Primul roman condamnat pentru terorism va fi despagubit cu 3.000 euro, in urma unei decizii CEDO

Ziare.

com

"Cazul viza plangeri privind conditiile necorespunzatoare de detentie. Domnul Ciupercescu a fost condamnat la 18 ani de inchisoare in 2005 si a fost retinut in diverse conditii pana la eliberarea sa conditionata in 2016.In acea perioada, a facut plangeri legate de conditiile improprii ale detentiei sale, invocand supraaglomerarea si lipsa incalzirii in inchisoarea din Giurgiu, in ianuarie 2009, apoi la inchisoarea Jilava, unde a fost transferat in ianuarie 2015. Judecatorul a decis in favoarea lui Ciupercescu, insa nu a stabilit nicio compensatie. Ca urmare a plangerii privind supraaglomerarea, el a fost incarcerat intr-o celula mai spatioasa din Jilava din martie 2015.Domnul Ciupercescu s-a plans instantelor civile ca a fost expus la fum de tigara in timp ce a fost transportat la audierile curtii in dosarul sau si in timp ce astepta la salile de judecata; de faptul ca nu a putut comunica online cu sotia sa care locuia in Italia; si de faptul ca trebuia sa informeze autoritatile asupra tuturor membrilor familiei pe care dorea sa ii sune, argumentand incalcarea confidentialitatii telefoanelor. Curtea i-a respins toate plangerile, cu exceptia celei cu privire la comunicarea online, unde a recunoscut o incalcare a drepturilor acestuia, din lipsa de reglementari in acest sens.Pe baza articolului 3 care face referire la tratamentul inuman sau degradant din Conventia Europeana pentru Drepturile Omului, domnul Ciupercescu s-a plans de conditiile detentiei sale din inchisorile Giurgiu si Jilava. A fost constatata incalcarea acelui articol in cazul detentiei de la Giurgiu si Jilava in perioada iulie 2012 - martie 2015. Decizia: 3.000 euro", potrivit unui comunicat de presa de marti pe site-ul Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO).Pe 6 noiembrie 2002, Dragos Ciupercescu a detonat pe trotuarul din fata Liceului "Jean Monnet" din Capitala una dintre grenadele sustrase, ranind cinci elevi si degradand unele bunuri. Pe 14 martie 2003, el a amplasat o alta grenada, pe o alee frecventata din Parcul Cismigiu, dar care nu a explodat.Magistratii militari aratau atunci ca, in ambele cazuri, acesta a urmarit uciderea unor persoane prin detonarea munitiei respective.Ciupercescu a fost angajat, in perioada 6 ianuarie 1997 - 1 martie 1999 pe baza unui contract, ca militar in cadrul unei unitati apartinand Ministerului Apararii, cu gradul de caporal, fiind concediat pentru dezinteres in exercitarea atributiilor de serviciu.In februarie 2007, Ciupercescu a fost condamnat la 18 ani de detentie de catre ICCJ, setinta fiind definitiva. In 2016, magistratii Tribunalului Ilfov au admis, solicitarea de eliberare conditionata facuta de acesta.