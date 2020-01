Romania a fost condamnata de CEDO dupa ce un tanar a fost sanctionat de jandarmi pentru ca a scandat la protestele din 2012

Ziare.

com

"Asociatia VeDem Just aduce la cunostinta publicului hotararea pronuntata la data de 14.01.2020 de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Chitic c. Romaniei: o persoana care a manifestat impotriva decidentilor politici in cadrul unui miting nu poate fi sanctionata de catre jandarmi pentru ca ar fi tulburat ordinea si linistea publica prin invocarea de sloganuri impotriva puterii politice", a transmis, vineri, Asociatia, pe pagina de Facebook.Bucuresteanul Chitic Mircea fusese sanctionat pentru tulburarea ordinii publice pentru ca s-a alaturat unui miting antiguvernamental in data de 15 ianuarie 2012, strigand dupa miezul noptii, sloganuri impotriva regimului politic.El a fost amendat de jandarmi. A contestat hotararea si judecatorii europeni au inlocuit amenda cu avertisment. Nemultumit, el a contestat mai departe hotararea la Curtea de la Strasbourg."Judecatorii europeni au constatat ca actiunile domnului Chitic sunt o forma de manifestare a opiniilor sale politice. Nu a existat vreo dovada ca ceea ce scanda reclamantul era jignitor, ca viza viata privata, onorarea sau reputatia unei persoane, ori ca a incitat la violenta sau agresiuni gratuite impotriva unor anumiti indivizi.Prin sloganurile sale, reclamantul a sustinut criticile impotriva celor aflati la putere. Or, politicienii trebuie sa aiba un grad mai mare de toleranta la criticile care ii vizeaza pe ei decat persoanele fizice obisnuite. Mai mult, zgomotul facut de domnul Chitac a fost acoperit de zgomotul facut de ceilalti participanti la demonstratie si nu exista vreo dovada ca cei din zona au fost deranjati de actiunile reclamantului", a mai transmis Asociatia.Ca urmare, Romania se face vinovata de incalcarea art. 10 CEDO privind libertatea de exprimare.Romania trebuie sa-i plateasca protestatarului suma de 5.000 de euro, cu titlu de daune morale.Asociatia mai prcizeaza ca solutionarea internationala a cauzei a durat 6 ani si jumatate.