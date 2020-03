Romania activeaza derogarea de la Conventia Drepturilor Omului. Judecator: Consider hazardata aceasta solicitare!

"Suntem in razboi cu un nenorocit de virus"

Ce scrie in decretul lui Iohannis

Aceste patru state membre ale Consiliului Europei au "notificat oficial" in ultimele zile ca se afla in stare de urgenta si activeaza derogarea prevazuta de articolul 15 al Conventiei, a explicat pentru France Presse un purtator de cuvant al Consiliului Europei, care a subliniat ca si alte state ar putea sa procedeze la fel, ca urmare a progresiei rapide a epidemiei de coronavirus in Europa.Conform aceluiasi purtator de cuvant, Franta inca nu a notificat aceasta derogare catre secretariatul general al Consiliului Europei, organizatie ce numara 47 de state membre.Articolul 15 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevede ca, "in caz de razboi sau de alt pericol public care ameninta existenta unei natiuni", un stat membru "poate lua masuri derogatorii de la obligatiile prevazute in Conventie, in masura stricta in care situatia o impune si cu conditia ca aceste masuri sa nu contravina altor obligatii care decurg din dreptul international".Fost membru CSM, Cristi Danilet, judecator la Tribunalul Cluj, explica intr-o postare pe Facebook ca acest lucru inseamna ca, cu exceptia dreptului la viata si interzicerea torturii, se poate renunta la orice drept al omului.," scrie Danilet.In decretul privind decretarea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pentru o perioada de 30 de zile, semnat de Klaus Iohannis la inceputul acestei luni, sunt prevazute si masuri privind Ministerul Afacerilor Externe.Printre acestea si ca: "Va notifica Secretarului General al ONU si Secretarului General al Consiliului Europei masurile adoptate prin decretul de instituire a starii de urgenta care au ca efect limitarea exercitiului unor drepturi si libertati fundamentale, in conformitate cu obligatiile internationale ce revin Romaniei."I.S.