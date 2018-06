Romania, condamnata la CEDO pentru arestarea unui jurnalist de investigatie

Ziare.

CEDO a stabilit ca, in acest caz, in care jurnalistul a fost arestat si amendat pentru ca detinea si pentru ca ar fi incercat sa verifice informatii clasificate privind securitatea nationala, mai exact documente apartinand unei unitati militare romane din Afganistan, a fost incalcat Articolul 10, privind libertatea de expresie, a Conventiei Europene a Drepturilor Omului.Conform CEDO, Marian Girleanu a fost arestat, iar impotriva sa a fost deschisa o ancheta penala si aplicata o amenda, fara ca el sa fi publicat efectiv informatiile secrete.CEDO a stabilit ca jurnalistul, prin faptul ca a incercat sa verifice informatiile care ii fusesera date pe un CD si ca le-a impartasit apoi cu alte persoane, nu a riscat sa produca daune considerabile la adresa securitatii nationale.Documentele in chestiune au fost declasificate chiar inainte ca investigatia impotriva sa sa se incheie, asa cum au observat procurorii in decizia lor de a nu-l inculpa pe Girleanu, ci de a-l amenda, informatia fiind in orice caz depasita si nu existau riscuri sa puna in pericol securitatea nationala, a mai subliniat CEDO.Curtea Europeana a Drepturilor Omului a mai stabilit ca instantele din Romania ar fi trebuit sa cantareasca respectivele elemente, impreuna cu faptul ca Girleanu nu a obtinut informatiile ilegal si desfasura o investigatie jurnalistica in interes public.Citeste mai multe despre arestarea si informatiile obtinute in 2006 de Marian Girleanu , dar vezi si reactiile si explicatiile de atunci din Romania