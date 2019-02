Romania, condamnata la CEDO sa plateasca 2,7 milioane de euro pentru nerespectarea dreptului de proprietate

Ziare.

com

Este vorba despre mai multe imobile nationalizate preluate in perioada comunista, vandute chiriasilor dupa 1990 si pentru care nu s-au acordat despagubiri. CEDO constata ca legislatia in acest domeniu este ineficienta.Potrivit unui comunicat de presa remis marti, in hotararea pronuntata astazi, mai multe dosare aflate pe rolul instantei europene din perioada 2003-2008 au fost solutionate favorabil, fiind admise cererile reclamantilor, conexate in Cauza Ana Ionescu si altii contra Romaniei.Suma totala pe care trebuie sa o plateasca statul roman este de 2.731.632 euro, se arata in document."Curtea Europeana a Drepturilor Omului constata faptul ca Legea nr. 165 din 2013 nu asigura un remediu eficient pentru acordarea masurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de statul comunist.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei in urma unor condamnari repetate la CEDO, care au culminat cu hotararea pilot in Cauza Atanasiu si altii contra Romaniei din anul 2010.Instanta europeana confirma astazi sustinerile Asociatiei pentru Proprietate Privata (APP Romania) care a atras atentia in nenumarate randuri asupra faptului ca legislatia in materia imobilelor preluate abuziv este ineficienta, are un caracter discriminatoriu si nu respecta prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului", potrivit sursei citate.Asociatia mai noteaza ca aceasta hotarare reprezinta "inca o dovada ca statul roman nu intelege sa isi respecte obligatiile rezultate din tratatele internationale la care este parte (inclusiv Conventia Europeana a Drepturilor Omului ratificata de Romania in 1994) "."Institutiile care reprezinta statul in materia restituirii proprietatilor sau acordarii de despagubiri fac orice este posibil pentru a intarzia momentul platii despagubirilor sau a diminua cat mai mult cuantumul acestora.Desi autoritatile romane afirmau ca Legea nr.165 din 2013 introduce termene stricte si realiste pentru toate etapele administrative, acestea au lasat sa treaca toate termenele reglementate fara sa-si indeplineasca obligatiile", conchide comunicatul.A.D.