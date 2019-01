Romania, prima in topul tarilor care incheie intelegeri amiabile la CEDO

Ziare.

Statul ofera astfel o despagubire reclamantului, iar omul renunta la litigiu. Anul trecut au fost 691 de intelegeri amiabile, comparativ cu situatia aferenta anului 2017, cand au existat doar 221."Avantajele intelegerii amiabile sunt ca nu se mai pronunta o hotarare, care este mult mai detaliata cu privire la fapte si cere mai multa energie din partea Curtii, se ajunge la o concluzie mult mai repede, reclamantul este avantajat ca primeste o suma de bani mai repede", a explicat Diana Hatneanu, avocat specializat in drepturile omului, pentru Digi24 De asemenea, tara noastra se claseaza pe locul 3 in topul statelor condamnate la CEDO, dupa Rusia si Turcia, cu condamnari in 71 de cazuri.Iata situatia Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului in anul 2018:Total condamnari - 71, din care 37 au fost pentru tratamente inumane/degradante. In alte 10 cazuri a fost incalcat dreptul la un proces echitabil.In plus, tara noastra a fost condamnata de opt ori si pentru proceduri judiciare exagerat de lungi.