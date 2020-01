Simona Maya Teodoriu nu mai este Agentul guvernamental al Romaniei la CEDO

Ziare.

In Decizia 88/2020, publicata miercuri seara in Monitorul Oficial nr. 61, se precizeaza ca premierul Orban a avut in vedere "Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr.H/242 din 20 ianuarie 2020"."Articol unic - Se constata incetarea aplicabilitatii Deciziei prim-ministrului nr.216/2019 privind numirea doamnei Simona Maya Teodoroiu in functia de secretar de stat, Agend guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe (...)", se arata in Decizia 88/2020 a premierului Romaniei.In februarie 2015, Simona Maya Teodoroiu a fost propusa de PSD si a ocupat ulterior locul ramas liber prin plecarea lui Toni Grebla de la Curtea Constitutionala. Dupa expirarea mandatului, ea a fost numita in septembrie 2019 de fostul premier Viorica Dancila in functia de Agent guvernamental al Romaniei la CEDO.Teodoroiu i-a luat astfel locul lui Viorel Mocanu, eliberat din functie la cerere de premierul Viorica Dancila, in 21 august, dupa ce la finalul lunii iulie a aparut informatia ca Mocanu este implicat intr-un dosar deschis de DNA in legatura cu modul in care acesta a reprezentat Romania in procesul deschis de Liviu Dragnea. Agentul guvernamental pentru CEDO Viorel Mocanu a avut unul dintre cele mai scurte mandate la sefia acestei institutii: 6 luni. Dar nu lipsit de controverse.In noiembrie 2019, "Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus retragerea observatiilor transmise catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului de catre fostul Agent guvernamental pentru CEDO, domnul Viorel Mocanu, in cauzasi in cauzele avand obiect similar cu respectiva cauza", se preciza intr-un comunicat al MAE C.B.