Simona Maya Teodoroiu este noul Agent guvernamental al Romaniei la CEDO

"Doamna Simona Maya Teodoroiu se numeste in functia de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe", se arata in decizia semnata de premierul Dancila, in baza unei propuneri facute de MAE in data de 3 septembrie, informeaza Mediafax.Maya Teodoroiu a fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, iar in intervalul februarie 2015 - iunie 2019 a fost judecator la Curtea Constitutionala, ea preluand mandatul lui Tony Grebla.Fostul agent guvernamental al Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), Viorel Mocanu, a fost eliberat din functie la cerere de premierul Viorica Dancila, in 21 august. Viorel Mocanu fusese numit in aceasta functie in februarie 2019.La finalul lunii iulie a aparut informatia ca Mocanu este implicat intr-un dosar deschis de DNA in legatura cu modul in care acesta a reprezentat Romania in procesul deschis de Liviu Dragnea. Agentul guvernamental pentru CEDO Viorel Mocanu a avut unul dintre cele mai scurte mandate la sefia acestei institutii: 6 luni. Dar nu lipsit de controverse.