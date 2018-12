Steluta Cataniciu, varf de lance al ALDE in Comisia Iordache, a pierdut procesul deschis la CEDO impotriva Romaniei

Decizia CEDO

Concret, in martie 2013, Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat ca Steluta Gustica Cataniciu a fost in conflict de interese administrativ cand a ocupat functia de consilier local in cadrul Consiliului Local Cluj-Napoca (2008-2012), intrucat a acordat asistenta juridica unei firme aflate in proces cu municipalitatea.Curtea de Apel Cluj (30 decembrie 2013) si Inalta Curte (24 noiembrie 2015) au respins solicitarile Stelutei Cataniciu de anulare a raportului ANI. In martie 2017, Inalta Curte a respins contestatia in anulare, cale de atac extraordinara, formulata de deputatul Steluta Cataniciu. A urmat procesul la CEDO.Steluta Cataniciu este membra ALDE in comisia speciala parlamentara de schimbare a Legilor Justitiei, unde in momentul de fata, alaturi de Florin Iordache, lucreaza de zor la amputarea Codurilor Penale.Potrivit deciziei CEDO, publicata astazi pe site-ul institutiei, Cataniciu s-a plans de durata procedurii administrative si de faptul ca instantele care au judecat-o nu ar fi fost independente, deoarece ar fi acceptat concluziile ANI.Parlamentarul a mai acuzat ca jurisprudenta instantelor nu este constanta in aceste cazuri si ca instantele au ignorat decizile CCR.Nu in ultimul rand, Cataniciu a explicat magistratilor europeni ca reflectarea in mass-media a cazului ei i-a afectat serios imaginea si viata de familie. De asemenea, ea s-a plans de continutul comunicatelor de presa ale ANI."Declara cererea ca fiind inadmisibila", a fost concluzia CEDO, dupa ce a analizat intre dosarul.