Bucurestenii vor putea circula cu trenul pana la Fundulea si Buftea, din 15 decembrie. CFR anunta si alte noutati

Ziare.

com

Mai exact, in noul Mers al Trenurilor - care va intra in vigoare la jumatatea lunii decembrie si va fi valabil un an - este prevazuta introducerea rutelor Gara de Nord - Fundulea (in estul Capitalei) si Gara de Nord - Buftea (in nord-vestul Capitalei).Din documentul urmator puteti afla totul despre frecventa cu care vor circula trenurile pe aceste rute periurbane:Potrivit CFR Calatori, vor avea loc si alte modificari in mersul trenurilor din tara. Iata doar cateva dintre ele:- vor fi disponibile vagoane de dormit si cusete pe rutele Bucuresti Nord - Timisoara, Bucuresti Nord - Cluj Napoca, Bucuresti Nord - Oradea, Bucuresti Nord - Satu Mare, Bucuresti Nord - Baia Mare, Bucuresti Nord - Sighetu Marmatiei, Bucuresti Nord - Iasi, Bucuresti Nord - Suceava, Timisoara - Iasi, Bucuresti Nord - Botosani, Bucuresti Nord - Bistrita si Bucuresti Nord - Vatra Dornei;- traseul trenului IR 1823 Bucuresti - Craiova - Targu Jiu se va prelungi pana la Petrosani - Subcetate - Calan - Simeria;- se vor opera trenuri special comandate care sa permita vizitarea si calatoria pe ruta Simmeringului Banatean: Oravita - Anina si retur;- ca urmare a solicitarilor calatorilor, va fi introdus un serviciu de rezervare a locurilor pentru trenurile Regio, la pretul de 1 leu, pe rutele: Bucuresti Obor - Constanta si retur, Bucuresti Nord / Basarab - Brasov si retur, Bucuresti Nord - Buzau - Marasesti si retur, Bucuresti Nord / Basarab - Craiova si retur, Buzau - Constanta si retur.- in anul 2020, CFR Calatori estimeaza o crestere a parcului de vagoane pentru transport de calatori fata de anul 2019, cu circa 15%, pana la circa 1.000 de vagoane in extrasezon.- garniturile trenurilor Interregio de pe ruta Timisoara - Iasi si retur vor fi formate din vagoane modernizare in cursul anului 2019;- vor intra in circulatie cele 54 de vagoane modernizate in anul 2019, ceea ce va permite cresterea capacitatii de preluare a calatorilor cu peste 3.300 de locuri.- Anumite puncte de vanzare care au o activitate redusa (...) vor suspenda temporar vanzarea biletelor, calatorii urmand sa isi poata cumpara biletele din tren. Sau vor putea calatori pe baza de abonament.De asemenea, CFR va face schimbari si in ceea ce priveste transportul pe rutele feroviare internationale. Printre ele se numara introducerea, in colaborare cu parteneri din Ungaria si Austria, a unui tren pe ruta Satu Mare - Budapesta - Viena si retur.Totodara, CFR Calatori pregateste si o serie de oferte la bilete pe rute internationale. Spre exemplu, pretul unui bilet pentru trenurile zilnice Bucuresti Nord - Budapesta va pleca de la 29 de euro, in vreme ce preturile unui bilet Bucuresti Nord - Viena (de unde se poate calatori cu trenul in aproape toata Europa) va pleca de la 39 de euro. In paralel, pretul unui bilet spre Chisinau va pleca de la 19 euro.Pentru trenurile care circula in sezonul estival, spre Sofia, Istanbul si Salnic, preturilor vor pleca de la 30 de euro, 54 de euro si respectiv 56 de euro.