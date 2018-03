Cei 7.500 de salariati ai CFR Marfa si-ar putea primi salariile. Societatea a reusit sa scape, momentan, de faliment

Ziare.

"Nu avem garantia ca salariile se vor putea plati la timp, astazi (30 martie - n.red.). Cu toate astea, avem certitudinea ca CFR SA a ridicat popririle de pe conturile CFR Marfa si de pe conturile unora dintre clientii acesteia, ceea ce permite plata angajatilor", a declarat pentrupresedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva, Iulica Mantescu.Acesta a apreciat, totodata, ca problemele societatii sunt departe de a fi rezolvate. Pe langa faptul ca merge pe pierdere, CFR Marfa are un calcai al lui Ahile numit CFR Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje (IRLU). Aceasta societate este o filiala cu personalitate juridica a CFR Marfa, care incearca sa se redreseze din punct de vedere financiar. CFR IRLU risca, insa, sa intre in faliment ori de cate ori i se blocheaza conturile. Iar daca filiala ar falimenta, ar putea trage dupa ea si CFR Marfa."CFR Marfa detine CFR IRLU, societate care repara locomotive si vagoane. Aceasta CFR IRLU - care primeste 85% din comenzi si din bani de la CFR Marfa - se afla de trei ani in insolventa si s-a obligat sa faca lunar plati catre ANAF, in virtutea procesului de reorganizare. Iar daca CFR SA popreste simultan conturile CFR Marfa si pe cele ale CFR IRLU - cum s-a intamplat zilele trecute - nu se poate face nimic.CFR IRLU nu mai poate face platile asumate catre ANAF si risca falimentul. Iar daca CFR IRLU ajunge in faliment, poate trage dupa ea si CFR Marfa", a mai spus Iulica Mantescu.Surse din cadrul CFR IRLU au declarat pentruca popririle de pe conturile societatii au fost ridicate provizoriu, iar CFR IRLU va putea evita falimentul. Criza se va reinstala, insa, in conditiile in care conturile societatii ar fi din nou poprite.Reamintim ca, incepand cu data de 22 marite, un executor judecatoresc a pus poprire pe toate conturile CFR Marfa si ale clientilor sai, in vederea recuperarii datoriei de 835.829 lei pe care societatea o are catre CFR SA. Desi executorul judecatoresc are dreptul legal de a popri conturile, aceasta maniera de a incerca recuperarea datoriilor aduce CFR Marfa in imposibilitatea de a mai plati salarii si de a se mai inscrie la licitatii. Iar asta nu sprijina redresarea financiara a societatii, ci dimpotriva, o ingreuneaza.