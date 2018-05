CFR baga trenuri directe catre Istanbul, Salonic si Sofia. Cat costa biletul

Ziare.

Cei interesati isi pot rezerva deja biletele de calatorie la aceste trenuri, conform unui comunicat remis luniCFR anunta ca trenul catreva circula zilnic intre 3 iunie - 1 octombrie 2018 si va avea in compunere un vagon cuseta cu 4 locuri in cabina. Acesta va pleca din statia Bucuresti la ora 12:45 si va sosi in statia Halkali dimineata, la ora 7:40. Din statia Halkali trenul pleaca la ora 21:40 si ajunge in statia Bucuresti la ora 19:00, a doua zi.Intre Halkali si gara Sirkeci, din centrul orasului Istanbul, compania feroviara turca (TCDD) asigura transport auto, astfel:-cu plecare din Halkali la ora 8:00 si sosire in Istanbul la ora 9:00.-cu plecare din Istanbul la ora 20:00 si sosirea in Halkali la ora 21:00.O calatorie dus catre Halkali/Istanbul costa aproximativ, la vagon cuseta cu 4 locuri. Preturile pot varia in functie de cursul valutar.Catrese va putea calatori in perioada 1 iunie - 1 octombrie 2018. Trenul Bucuresti Nord - Salonic si retur, va fi o data pe saptamana, cu plecare vineri la ora 12:45 din Bucuresti si sosire in Salonic sambata la ora 6:30. Intoarcerea se face duminica cu plecare din statia Salonic la ora 23:10 si sosire in statia Bucuresti Nord luni, la ora 19:00.Trenul care circula catre Grecia va avea in compunere un vagon clasa a 2-a, un vagon cuseta cu 6 locuri, respectiv 4 locuri in cabina. Un bilet de calatorie dus, Bucuresti - Salonic, costa aproximativ 45 euro la vagon clasa a 2-a, 56 euro la vagon cuseta de 6 locuri si 62 euro la vagon cuseta de 4 locuri.Trenul care circula sprepleaca zilnic la ora 12:45 si ajunge 22:30. Un bilet de calatorie dus costa aproximativ 30 euro la clasa a 2-a. De la Sofia plecarea este la 9:20 si sosirea in statia Bucuresti Nord la ora 19:00.Pentru cei care doresc sa efectueze calatorii nelimitate cu trenul spre Grecia si Turcia, intr-o anumita perioada, CFR are o oferta tarifara internationala InterRail. Biletele de calatorie pot fi achizitionate din statiile si agentiile CFR Calatori deschise traficului international.A.G.