CFR Calatori: Platesti un loc si mergi singur in cabina dubla de dormit

"Cetatenii care sunt nevoiti sa circule, sa se deplaseze in aceasta perioada trebuie sa stie: in primul rand, noi am adaptat mersul de tren la conditiile de circulatie impuse prin ordonantele militare.In al doilea rand, prin asigurarea distantei sociale in trenuri,De asemenea, am suplimentat numarul de vagoane in aceasta perioada. Am trecut la verificarea biletelor de catre personalul de tren prin verificarea vizuala a acestora, pastrand astfel distanta intre personalul de tren si calatori", a mentionat Lucian Bode la Digi24.La randul sau, CFR Calatori a transmis pe Facebook ca in perioada sarbatorilor pascale vor fi introduse mai multe vagoane de dormit si cuseta: "platesti doar un loc si mergi singur in cabina dubla".Ministrul Transporturilor a subliniat ca face referire in primul rand la persoanele care fac naveta, "la cei care se deplaseaza la locurile de munca", nu pentru a-si vizita rudele, nu pentru a se deplasa in alt scop in aceasta perioada.Totodata, ministrul a precizat ca, pe langa personalul de tren, exista si politia de transport feroviar. "Nu vreau sa cred ca romanii se deplaseaza in aceasta perioada, numai de dragul de a se deplasa", a mentionat Lucian Bode.Acesta a precizat ca recomanda in continuare cumpararea biletelor online pentru evitarea manipularii banilor in numerar, precum si achizitionarea biletelor din timp, pentru ca CFR Calatori sa isi poata calcula cat mai bine numarul de locuri.Totodata, ministrul Transporturilor asigura romanii care se deplaseaza in aceasta perioada cu trenul ca operatorii feroviari asigura zilnic un material rulant pe care il dezinfecteaza, iar personalul de tren in aceasta perioada este dotat cu un chit personal de material dezinfectant."Asadar, daca sunt nevoiti sa circule cu trenul, ii asigur ca pot circula in siguranta. Trenul ramane cel mai potrivit mijloc de transport pentru pastrarea distantei sociale", a precizat ministrul."Daca ne raportam la operatorul de stat, CFR Calatori, care asigura 80% din trenurile de calatori, in acest moment. Si acest lucru a condus automat la scaderea veniturilor in luna aprilie, in raport cu anul trecut, cu peste 75%", a mai spus ministrul Transporturilor.De asemenea, Lucian Bode a precizat ca nu este suspendat transportul intrajudetean, interjudetean, in regim de taxi, "rent a car" sau inchiriere."In Europa, doua sau trei tari au suspendat transportul intrajudetean si in regim de taxi. In acest moment nu se pune problema suspendarii acestor moduri de transport. In al doilea rand, toti operatorii care realizeaza transporturi speciale, transporturi ocazionale, trebuie sa respecte toate regulile impuse prin ordonantele militare, iar in al treilea rand, tot ceea ce inseamna transport aerian, dupa cum stiti, in acest moment este suspendat la nivel national. Nu exista zboruri care sa opereze in acest moment la nivel national", a mai spus ministrul.