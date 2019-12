CFR Calatori introduce 30 de trenuri suplimentare si un nou serviciu de rezervare a locurilor

Ziare.

Astfel, incepand din 15 decembrie 2019,se va introduce serviciul de transport suburban prin care se pun la dispozitie 26 perechi de trenuri InterRegio si Regio/ zi, mai mult cu 6 perechi de trenuri InterRegio in plus fata de perioada anterioara.In plus, incepand cu data de 15 decembrie 2019,se pun la dispozitie 16 perechi de trenuri Regio / zi, mai mult cu 8 perechi de trenuri Regio in plus fata de perioada anterioara."Incepand cu data de 15 decembrie 2019, pentru programul de circulatie 2019 - 2020, au fost programate trenuri care vor avea opriri in Halta Parc Mogosoaia pentru a asigura o legatura mai rapida si sigura intre municipiul Bucuresti si Mogosoaia. 16 trenuri cu plecari/ sosiri din/in statiile Bucuresti Nord vor avea opriri in Halta Parc Mogosoaia", se arata in comunicat.In acest caz, durata medie a calatoriei este de 20 minute, pretul unui bilet la clasa a 2-a la trenurile Regio este de 3,90 lei, iar la clasa a 1-a costul biletului este de 5,30 lei. La trenurile Interregio pretul unui bilet la clasa a 2-a este de 8,20 lei, iar la clasa a 1-a de 12,50 lei.Mai mult de atat, incepand cu data de 13 ianuarie 2020,se va introduce serviciul de transport suburban prin care pune la dispozitie 13 perechi de trenuri InterRegio si Regio/ zi, mai mult cu 6 perechi de trenuri InterRegio in plus fata de perioada anterioara.Serviciul de transport feroviar de vagoane de dormit si cuseta va fi disponibil pe relatiile: Bucuresti Nord - Timisoara, Bucuresti Nord - Cluj Napoca, Bucuresti Nord - Oradea, Bucuresti Nord - Satu Mare, Bucuresti Nord - Baia Mare, Bucuresti Nord - Sighetu Marmatiei, Bucuresti Nord - Iasi, Bucuresti Nord - Suceava, Timisoara - Iasi, Bucuresti Nord - Botosani, Bucuresti Nord - Bistrita, Bucuresti Nord - Vatra Dornei.CFR a anuntat siIn traficul international,(143/686 si 687/144), realizat de CFR Calatori in colaborare cu MAV Start Ungaria si OBB AustriaIn sezonul estival 2020, trenul IR 461/460 va avea in compunere, un vagon directsi retur.Compania a anuntat si un nou program pilot pentru deservirea si sporirea atractivitatii traficului de naveta intre zonele suburbane si marile orase din toata tara."Astfel, va fi permisa calatoria posesorilor de abonamente valabile la trenuri Regio si cu trenurile Interregio, pentru abonamentele emise pe distante de pana la 30 de km. Aceasta oferta este valabila incepand cu data de 15 decembrie 2019 si nu include trenurile in trafic international", se arata in comunicat.Totodata, va fi introdus un nou serviciu de rezervare a locurilor, ca urmare a solicitarii calatorilor, pentru trenurile Regio, la pretul de 1 leu, pe rutele: Bucuresti Obor - Constanta si retur, Bucuresti Nord / Basarab -Brasov si retur, Bucuresti Nord - Buzau - Marasesti si retur, Bucuresti Nord / Basarab - Craiova si retur, Buzau - Constanta si retur."In perioada sarbatorilor de iarna si sfarsitului de an CFR Calatori va utiliza intreaga sa capacitate de transport tehnic disponibila. Pentru evitarea aglomeratiei, recomandam pasagerilor sa isi programeze din timp calatoria catre destinatiile dorite, sa foloseasca toate trenurile puse la dispozitie de CFR Calatori din graficul unei zile de circulatie si sa isi achizitioneze cu anticipatie legitimatiile de calatorie, utilizand toate canalele de distributie puse la dispozitie", se arata in comunicat.