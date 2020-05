CFR Calatori: Sunt pregatite doua trenuri pentru muncitori spre Austria, care vor pleca din Timisoara

Ziare.

Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, primele trenuri pentru transportul lucratorilor sezonieri la Viena sunt solicitate sa circule incepand cu finalul acestei saptamani, ca urmare a cererii operatorului feroviar de calatori din Austria (OBB) si a discutiilor purtate intre autoritatile din Austria si Romania."CFR Calatori participa, in calitate de operator feroviar, la efectuarea acestui transport, in parteneriat cu compania austriaca OBB, organizatorul acestei actiuni. Din punct de vedere tehnic, CFR Calatori este pregatita, insa efectuarea transportului se va realiza cu conditia ca partea austriaca sa colecteze suficiente rezervari pentru ocuparea vagoanelor", se arata in comunicat.Sunt pregatite, in prima parte a acestui program, un numar de doua perechi de trenuri cu plecare din Viena la Timisoara, in zilele de 9 si 12 mai (plecare din Viena ora 23.05), respectiv cu plecare de la Timisoara la Viena in zilele de 10 si 13 mai 2020 (plecare din Timisoara ora 21:13).CFR Calatori anunta ca toate trenurile vor fi formate numai din vagoane cuseta, fiecare garnitura avand in compunere cate 5 vagoane romanesti si 5 austriece. Numarul total de locuri intr-un tren este de aproximativ 350."OBB si autoritatile din Austria se ocupa de rezervarea locurilor pentru trenurile special comandate. De asemenea, responsabili de selectia si deplasarea pasagerilor cu aceste trenuri sunt agentiile de recrutare din Austria", se mai arata in comunicatul companiei.Potrivit acestuia, in trenuri vor avea acces doar persoanele declarate admise de DSP, iar toti calatorii sunt obligati sa poarte masca de protectie la urcarea/coborarea din trenuri si pe durata calatoriei, si se recomanda utilizarea manusilor de unica folosinta.Pentru operatiunile de imbarcare/debarcare a calatorilor vor fi asigurate culoare special amenajate pentru accesul, respectiv parasirea organizata a garii.Potrivit CFR Calatori, orele de plecare si sosire a trenurilor in Viena si Timisoara pot suferi mici modificari in functie de procedurile autoritatilor implicate.Ministerul Transporturilor a emis un ordin privind aprobarea Procedurii pentru circulatia trenurilor de calatori special comandate in vederea transportului de lucratori sezonieri, inclusiv activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile, intre Romania si alte state membre ale UE.Peste 33.000 de austrieci au nevoie de ingrijire in aceasta perioada. Jumatate din ingrijitori provin din Romania. Din cauza restrictiilor provocate de pandemia cu noul coronavirus, insa, acestia nu au mai putut sa schimbe turele colegilor din Austria, astfel ca multi dintre acestia lucreaza de mai bine de o luna fara pauza.