CFR Calatori suspenda noi trenuri

406/407 Budapesta - Brasov si retur

143/144 Viena - Cluj Napoca si retur

367/366 Budapesta - Brasov si retur. Trenul va circula doar in trafic intern, pe relatia Cluj - Napoca - Brasov si retur

In vederea combaterii raspandirii infectiei cu Covid-19 si ca urmare a deciziei Ungariei de a-si inchide granitele pentru cetatenii de alta nationalitate decat cea maghiara, CFR Calatori suspenda temporar circulatia mai multor trenuri internationale care fac legatura intre Romania si Ungaria/Austria, prin frontiera de stat Episcopia Bihor.Se suspenda, astfel, trenurile:"De asemenea, pentru combaterea raspandirii infectiei cu Covid-19, coroborat cu adaptarea capacitatii de transport la traficul de calatori rezultat in urma deciziei companiilor/societatilor de a promova munca de la domiciliu pentru angajatii lor, CFR Calatori a luat masuri de suspendare temporara a unor trenuri in trafic intern pentru perioada 19 martie - 16 aprilie 2020, cu posibilitatea de prelungire, fara a afecta insa posibilitatea de mobilitate a pasagerilor.Atasat gasiti lista cu trenurile suspendate temporar. Facem mentiunea ca la momentul prezent, CFR Calatori nu are sectii inchise la operare. A fost redus numai numarul de trenuri pe anumite rute, fara afectarea nevoilor de deplasare", a mai transmis CFR Calatori.Compania anunta ca, in functie de evolutia situatiei, masurile de suspendare temporara a unor trenuri vor fi luate astfel incat se se asigure in continuare mobilitatea pasagerilor si sa se adapteze cat mai bine cerintelor de trafic pe intervalele orare cele mai solicitate ale unei zile.Orice modificare in graficul de circulatie al trenurilor va fi anuntata public.