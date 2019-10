CFR Calatori trece in weekend la ora de iarna

Ziare.

Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare."In noaptea 26/27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren in vigoare, respectand ora Europei Orientale.Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 4 AM, ora oficiala de vara, vor opri in statiile din parcurs stabilite, unde vor stationa pana la ora de plecare din orarul in vigoare dupa noua ora a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanta scurta pana la statia finala isi vor continua mersul pana la destinatie", au aratat reprezentantii companiei.Avand in vedere ca si in tarile vecine trecerea de la ora de vara la ora Europei Orientale oficiala se face in aceeasi zi de 27 octombrie 2019, intre statiile de frontiera cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria si Ucraina, trenurile vor circula dupa orele din Mersul de tren in vigoare.Inainte de efectuarea calatoriei, CFR le recomanda pasagerilor sa se asigure ca au bilet, pentru evitarea taxarii suplimentare in tren corespunzatoare rangului de tren si zonei kilometrice si/sau suportarea costurilor amenzii conform reglementarilor in vigoare.