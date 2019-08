CFR cauta constructor pentru un pod nou peste Arges. Trenurile vor mai ocoli prin Videle inca cel putin 2 ani

In imagine, cu albastru: ruta Bucuresti-Giurgiu care trece peste podul de la Gradistea si care masoara cam 60 km. Cu rosu, ruta Bucuresti-Giurgiu-Videle, ocolita si de aproape doua ori mai lunga.

Vreme de circa 135 de ani, trenurile au trecut Argesul, la Gradistea, pe un pod construit in vremea lui Carol I. In 2005, insa, din cauza unor inundatii, respectivul pod s-a prabusit. Iar statul n-a mai reusit pana astazi sa construiasca unul nou.In consecinta, trenurile care pleaca din Capitala spre sudul tarii sau chiar spre Sofia, Salonic si Istanbul nu mai pot circula pe ruta Bucuresti-Giurgiu, ci sunt nevoite sa ocoleasca circa 60 de kilometri, prin gara din Videle.In repetate randuri, CFR SA a anuntat ca are de gand sa rezolve aceasta situatie , reabilitand intreaga ruta Bucuresti-Giurgiu. In cele din urma, joi, pe 22 august, pe platforma de achizitii electronice Sicap s-a lansat, in sfarsit, aceasta licitatie Potrivit documentatiei, CFR SA se asteapta sa plateasca 400.068.617 lei pentru proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare a acestui traseu de cale ferata. Printre altele, lucrarile implica ridicarea a patru poduri: cel peste Arges, dar si unul peste Neajlov si inca doua peste raul Sabar.Societatile interesate sa proiecteze si sa execute lucarile de modernizare a liniei de tren Bucuresti-Giurgiu pod depune oferte pana pe data de 25.09.2019. Ulterior, CFR SA va analiza ofertele pana pe 23 martie 2020, urmand ca abia apoi sa anunte societatile castigaoare.De la momentul semnarii contractului, societatile selectate vor avea 4 luni pentru a proiecta lucrarile si 18 luni pentru a le executa. Lucrarile vor avea garatie de 5 ani.Cu alte cuvinte, un pas spre refacerea podului peste Arges s-a facut. Cu toate astea, trenurile care pleaca din Capitala spre sudul tarii sau spre Bulgaria, Grecia si Turcia vor continua sa ocoleasca prin Videle minim inca doi ani.