CFR da 611 milioane de euro pe modernizarea a 28 de kilometri de cale ferata. De ce costa asa de mult

Modernizarea caii ferate pe sectorul Apata-Cata dintre Bucuresti si Sighisoara va fi realizata de asocierea de firme Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. - Makiol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S din Turcia.Costul lucrarilor se ridica la 2.850.163.157 lei fara TVA (circa 611 milioane de euro) . Din suma totala, statul va plati doar 18,26%, restul finantarii fiind asigurata din surse europene, anunta CFR SA, prin intermediul unui comunicat. Lucrarile ar urma sa dureze 4 ani din cauza ca turcii au de scos la capat o gama variata de lucrari, printre caresi multe altele, dupa cum informeaza CFR SA.Doar realizarea celor 3 tuneluri prevazute in contract risca sa dureze o multime de timp, in conditiile in care lungimea lor totala depaseste 12,5 kilometri!Rezultatul ar trebui sa fie, insa, unul remarcabil: din 2023, pe traseul modernizat, trenurile de calatori vor putea calatori cu 160 de kilometri pe ora, iar cele de marfa, cu 120 de kilometri pe ora. Asta, in conditiile in care, din pricina restictiilor de trafic, trenurile de calatori ajung sa circule, in tara, chiar si 55 de kilometri pe ora, iar cele de marfa, uneori cu mai putin de atat!