Datoriile CFR Marfa vor creste anul acesta cu sute de milioane de euro: Nu va putea sa mai functioneze ca pana acum

"Pe termen scurt, cartoful cel mai fierbinte pe care trebuie sa il gestionam este situatia CFR Marfa. Stim cu totii ca undeva la sfarsitul acestui an vom avea decizia Comisiei Europene care,. Avem probabil cateva luni ca sa gandim - in primul rand CFR Marfa si Ministerul Transporturilor, care e actionarul CFR Marfa - sa gasim solutii cum vedem evolutia companiei si activelor companiei in viitor", a spus Chiritoiu.In acest sens, el a amintit ca autoritatea de concurenta a propus ca o parte dintre active sa fie preluate de CFR SA si in felul acesta sa se reduca volumul datoriilor pe care le are CFR Marfa."Stim cum se va sfarsi investigatia Comisiei Europene legata de CFR Marfa, dar, in conditiile in care Ministerul Transporturilor sustine ca societatea are si niste obligatii legate de securitate nationala, care este normal sa fie compensate", a declarat recent, pentru AGERPRES, presedintele autoritatii de concurentaEl considera ca pana la sfarsitul acestui an se va primi o decizie in acest caz.De asemenea, Chiritoiu a sustinut ca, deoarece ca nu va putea sa mai functioneze ca pana acum.Comisia Europeana a lansat, la jumatatea lunii decembrie 2017, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele de stat.Consiliul Concurentei a recomandat preluarea terminalelor de marfuri care apartin CFR Marfa de catre CFR SA (Infrastructura), ceea ce va conduce la imbunatatirea serviciilor oferite operatorilor feroviari in cadrul acestor facilitati esentiale si, in acelasi timp, va ajuta CFR Marfa sa isi reduca datoriile pe care le are fata de administratorul infrastructurii, potrivit unui comunicat al institutiei de concurenta, remis, pe 1 octombrie AGERPRES.Aceasta recomandare vine in urma studiului realizat de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF), din cadrul Consiliului Concurentei, care a sintetizat principalele aspecte ce caracterizeaza infrastructura de transport feroviar si a elaborat o serie de propuneri si recomandari.La sfarsitul anului 2018, CFR SA avea de incasat 1,37 miliarde lei de la operatorii de transport feroviar, din care cea mai mare parte reprezinta datorii ale CFR Marfa.