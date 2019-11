CFR Marfa are un nou director

Ziare.

com

In locul acestuia a fost numit Traian Preoteasa, conform unui comunicat remis joiReprezentantii CFR Marfa anunta ca Traian Preoteasa, de profesie inginer si cu o experienta profesionala de aproape 30 de ani in domeniu, a ocupat pana in prezent functia de director general adjunct Tehnic in cadrul CNCF CFR SA.De-alungul carierei, acesta a ocupat pe rand diverse pozitii, de la inginer stagiar in cadrul Reviziei de Vagoane Craiova (1990-1994), la director general al CNCF CFR SA (in perioada 2005-2006), director general adjunct la SNTFC CFR Calatori (2005) sau consilier pe probleme feroviare al Ministrului Transporturilor (in perioada 2017-2018).Amintim ca Marinica Voicu a demisionat luni, "din motive personale". A.G.