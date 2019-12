CFR: S-a reluat circulatia trenurilor spre Moldova, dupa accidentul de la Ploiesti

Ziare.

Un comunicat remissubliniaza ca "personalul feroviar al CFR SA a actionat in cursul noptii cu un tren de interventie, format din vinciuri hidraulice si o macara de mare tonaj pentru ridicarea, repunerea pe sina a vagoanelor deraiate si retragerea garniturilor din zona accidentului, operatiunile fiind finalizate in aceasta dimineata, circulatia trenurilor in statia Ploiesti Triaj fiind redeschisa la ora 06:30, in conditii normale de trafic".Aceeasi sursa mentioneaza ca, pana acum, CFR SA a redirectionat circulatia tuturor trenurilor care tranzitau statia Ploiesti Triaj pe rute alternative, astfel trenurile de calatori au circulat pe ruta Brazi - Ram Ploiesti Triaj - Ploiesti Vest - Ploiesti Sud (si retur), iar trenurile de marfa pe ruta Brazi - Ghighiu - Ploiesti Est (si retur).Amintim ca, miercuri, in jurul orei 15:45, trenul Regio 5008 care circula in relatia Buzau - Ploiesti Sud - Bucuresti Nord a fost lovit frontal de un tren privat de marfa , intre statiie Ploiesti Sud - Ploiesti Triaj. Trenul de calatori era format din 4 vagoane etajate si avea la bord circa 50 de calatori. Potrivit ISU Prahova, 11 persoane au fost ranite.Agentia de Investigare Feroviara Romana (AGIFER) va stabili cauzele producerii acestui accident feroviar.