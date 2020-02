CFR a fost amendata cu 60.000 de lei de Garda de Mediu

Ziare.

Sanctiunea a fost aplicata dupa ce satenii si primarul din Ilia au reclamat la Prefectura Hunedoara faptul ca in comuna functioneaza o platforma de agregate fara sa fie respectate obligatiile din acordul de mediu.De asemenea, nu erau prevazute puncte de curatare pentru cauciucurile autovehiculelor care ieseau din santier."Garda de Mediu - Hunedoara a impus masuri clare in legatura cu depozitul de agregate minerale de la Ilia. Verificarile au fost solicitate de prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, in urma nemultumirilor locuitorilor fata de amenajarea platformei pe teritoriul comunei.Primarul comunei Ilia, Marius Omota, a sesizat, totodata, Institutia Prefectului in legatura cu situatia din comuna, generata de nerespectarea de catre constructor a prevederilor acordului de mediu", se arata intr-un comunicat al Prefecturii Hunedoara, remis luni.Astfel, Compania Nationala de Cai Ferate "CFR SA", titularul proiectului de reabilitare a liniei feroviare de mare viteza Simeria - Gurasada, va incepe de luni desfiintarea depozitului de agregate minerale si, totodata, va amenaja pe drumurile publice, pana in 24 februarie, puncte speciale pentru indepartarea reziduurilor de pe cauciucurile echipamentelor si utilajelor din santier."Pentru nerespectarea prevederilor stabilite prin Acordul de Mediu, Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu a aplicat titularului proiectului o", se precizeaza in comunicat.Aproape 400 de locuitori ai comunei Ilia, situata la 20 de kilometri de Deva, au semnat si trimis, pe 6 februarie, autoritatilor o petitie prin care isi arata 'indignarea' ca firma care executa modernizarea tronsonului de cale ferata Simeria-Gurasada a amenajat un depozit de agregate minerale in centrul localitatii.In urma nemultumirilor locuitorilor comunei Ilia, prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, a solicitat Garzii de Mediu o verificare a situatiei existente in localitate, concluziile fiind prezentate intr-un raport de control ce a fost inaintat Prefecturii Hunedoara.Tronsonul de cale ferata Gurasada-Simeria are o lungime de 41 de kilometri si este modernizat in baza unui proiect finantat din fonduri europene. Proiectul prevede reabilitarea caii ferate Simeria - Curtici - Frontiera, pe Culoarul IV Pan European, si are o valoare totala de 630 milioane de euro.Lucrarile au inceput in anul 2018 si ar trebui sa se incheie in 2023, la finalul acestora trenurile avand posibilitatea sa circule cu 160 de km/h.