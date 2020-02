CFR SA are un nou director general interimar

Ziare.

Ioan Pintea a preluat de sambata conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, fiind desemnat de Consiliul de Administratie, director general interimar, pentru un mandat de patru luni.Potrivit unui comunicat transmis de CFR SA, Ioan Pintea va coordona activitatea CFR SA, care administreaza si gestioneaza infrastructura feroviara publica, pana la finalizarea procedurii de selectie, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.Pintea este de profesie inginer, a absolvit Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Cai Ferate Drumuri si Poduri si are o experienta de 30 de ani in domeniul feroviar.Pana la preluarea noului mandat el a detinut functia de director al Sucursalei Regionale de Cai Ferate Brasov."Noul director interimar si-a propus pentru perioada urmatoare implementarea a doua obiective importante, si anume, prioritizarea si accelerarea programelor de modernizare a infrastructurii feroviare, precum si promovarea altor obiective de investitii cu impact major in dezvoltarea retelei feroviare", arata CFR SA, in comunicatul citat.