CFR Marfa are toate conturile poprite si nu poate plati salariile: 7.500 de oameni nu vor avea ce pune pe masa de Paste

Peste 11 ani de paguba si ghinioane, pe calea ferata

Ziare.

com

In plus, fara bani, CFR Marfa nu se va putea inscrie nici la licitatiile de zilele urmatoare pe care spera sa le castige, ca sa poate ramane pe piata. Deja a pierdut doua dintre ocazii, potrivit unor documente furnizate de sindicalisti.Presedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Iulica Mantescu, sustine ca aceasta criza a societatii este cauzata atat de nepasarea statului, cat si de interesele celor care ar vrea sa aduca CFR Marfa in sapa de lemn si sa-i preia clientii.Potrivit unui document prezentat de sindicalistii CFR Marfa joi, in cadrul unei conferinte de presa, CFR Marfa SA are de platit catre Compania Nationala CFR SA 835.829 lei, dintre care 590.126 lei sunt datorii curente, iar restul, penalitati.Cum s-a ajuns ca CFR Marfa sa datoreze aceste sume, dupa ce in urma cu numai cini ani statul ii stersese datoriile, a explicat pentrupresedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Iulica Mantescu."In primul rand, taxele platite de societate pentru exploatarea infrastructurii sunt foarte mari. Pentru fiecare kilometru pe care fiecare tren il parcurge pe cale ferata, se plateste catre CFR SA o taxa de circa 15 lei, echivalentul a 3,6 euro. Apoi, se lucreaza cu locomotive vechi de peste 60 de ani si cu vagoane vechi, care nu fac decat sa aduca foarte mari costuri suplimentare.In ultimii ani, a mai aparut o problema: privatii au inceput sa ia din contractele CFR Marfa, venind la licitatii cu preturi de dumping. A fost nevoie de ani ca toate lumea sa inteleaga ca la preturi prea mici nici macar costurile de rulare nu ti le scoti si nu mai poti functiona.In plus, CFR Marfa are de recuperat acum, de la diverse companii catre care a prestat servicii de transport - cum ar fi Oltchim care e in insolventa - sume mari de bani. De fapt, cei circa 590.000 de lei pe care CFR Marfa ii datoreaza catre CFR SA sunt sume nerecuperate de la clienti. Problema este ca in timp au aparut si penalitatile, iar in ultima vreme toti banii care s-au platit au fost incasati ca penalitate, fara a contribui deloc la scaderea datoriei de baza", a explicat pentruIulica Mantulescu.Presedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva din Romania acuza ca CFR Marfa a ajuns in prezenta situatie si din cauza ca multi alti operatori feroviari o doresc in faliment, pentru a-i putea lua locul pe piata. Iulica Mantescu nu a specificat, insa, si despre ce operatori ar fi vorba."Eu nu cred in coincidente. Poprirea s-a pus in urma cu o saptama, joi (pe 22 martie - n.red.). Chiar inainte de Paste, cand oamenii urmau sa isi primeasca salariile. Pe 30 ar trebui facute platile. Nu stiu cum se va reusi. Apoi, CFR Marfa trebuie sa participe la doua licitatii importante, care sa-i asigure supravietuirea. Dar daca ii popresti conturile, nu mai are bani de garantii si nu mai poate participa, nu-i asa?Daca se punea poprire pe conturile CFR Marfa, era in regula, pentru ca in ziua de plata a salariilor legea impune ridicarea acestei popriri. Dar acum s-a pus poprire si pe conturile clientilor CFR Marfa, care au sa-i plateasca societatii. In acest fel, nu se mai poate misca nimic", a sustinut liderul sindical.Potrivit unui document prezentat presei de sindicalist, CFR Marfa SA sesizase deja, printr-o nota ce urma sa fie prezentata in sedinta de Consiliu de Administratie, ca nu poate participa, pe 29.03.2018, la licitatii organizate de Complexul Energetic Oltenia si Compania Nationala de Sare.Iulica Mantescu a mai spus ca solutii pentru rezolvarea crizei exista, dar ca cele mai bune se vor putea stabili doar prin dialog intre CFR Marfa si CFR SA, cu Ministerul Transporturilor ca mediator. Ce eforturi a depus fiecare dintre aceste institutii pentru rezolvarea problemei n-am putut afla inca.La Ministerul Transporturilor, expertul Anisoara Niculae de la Biroul de comunicare ne-a informat ca, situatie de criza la CFR Marfa sau nu, singura cale in care am putea obtine vreo informatie de la minister ar fi sa o solicitam in scris. Cat de repede ni se va raspunde, expertul n-a stiut sa ne spuna.Raspunsuri similare am primit si de la Oana Branzan, purtator de cuvant al CFR SA, si de la Madalina Radulescu, responsabilul pentru relatii cu presa de la CFR Marfa SA. Cand vor primi raspuns intrebarile pe care le-am trimis in scris ministerului si societatilor cu actionariat de stat nu stim.Din pacate, probabil ca la fel de putine stiu acum despre ce le va aduce ziua de maine si cei 7.500 de angajati ai CFR Marfa SA, care nu mai au nicio siguranta ca isi vor primi salariile pe martie inainte de Paste.Inainte sa lase societatea CFR Marfa sa se afunde in datorii, statul roman a incercat de mai multe ori sa o privatizeze. Doar ca niciodata n-a mers pana la capat.Ideea privatizarii s-a vehiculat prima oara prin 2005, dar Guvernul a facut o prima incercare abia in 2008. In scurt timp, insa, ministrii au ajuns la concluzia ca nu era graba si ca CFR Marfa trebuia lasata "sa se insanatoseasca financiar" inainte de a fi vanduta. Numai ca insanatosirea nu s-a mai produs nici pana astazi.A doua tentativa de privatizare a avut loc abia dupa opt ani. In 2013, Guvernul a sters 1,6 miliarde de lei din datoria de 1,8 miliarde de lei pe care CFR Marfa o avea catre bugetul de stat si catre CFR SA. Dar nici asa privatizarea n-a reusit.Licitatia pentru cumpararea pachetului majoritar a fost castigata atunci de Grup Feroviar Roman (CFR), societatea oamenilor de afaceri Gruia Stoica si Vasile Didila. Acestia ofereau 220 milioane euro pentru 51% din actiunile CFR Marfa si se angajau sa investeasca 900 milioane lei in dezvoltarea acesteia. Dar cum diversi creditori ai CFR Marfa n-au agreat tranzactia, iar Consiliul Concurentei n-a avut timp sa isi de avizul, potrivit calendarului de privatizare, societatea a ramas la stat.Din posibil actionar si salvator al companiei, Gruia Stoica s-a intors repede la rolul de rival al CFR Marfa, pe piata locala a transporturilor. In 2016, acesta a fost chiar condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce ii promise avocatului Doru Bostina 3 milioane de euro daca afla de la directorul de la acea vreme al CFR Marfa ce pret voia societatea de stat sa ofere la o licitatie.Din pacate, in lipsa unei strategii de dezvoltare, cu trenuri vechi si cheltuieli mari, CFR Marfa s-a reafundat in datorii. Despre privatizarea ei s-a mai vorbit o singura data, in timpul guvernului tehnocrat, dar numai in sensul amanarii procedurii pana in primul trimestru din 2018. Care a trecut deja.Chiar daca Guvernul ar mai fi interesat sa reia procesul de privatizeze a CFR Marfa, i-ar fi greu sa o faca, in conditiile in care Comisia Europeana inca ancheteaza modul in care s-au sters datoriile societatii, in 2013.Mai exact, Margrethe Vestager, comisarul european responsabil cu domeniul concurentei, sustinea la finele anului trecut ca urmeaza sa stabilesca daca stergerea datoriilor de acum opt ani a oferit CFR Marfa un avantaj comercial in fata altor operatori de transport. Daca a facut-o, atunci sprijinul Guvernului a fost ajutor de stat mascat, acordat ilegal.Ce ar aduce o asemenea concluzie pentru CFR Marfa? Cu siguranta ca nimic bun. E un motiv in plus pentru care statul ar trebui sa grabeasca in rezolvarea problemelor de la CFR Marfa, inainte ca aceasta sa ajunga in sapa de lemn.