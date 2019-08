Cu trenul in Turcia

Ziare.

Pretul unui astfel de bilet este de 53 de euro, iar trenul pleaca din Gara de Nord; tot de aici este indicat sa cumparati si biletul. Trenul, care porneste intai catre Sofia si mai apoi sper Istanbul, circula zilnic pe aceasta ruta si va avea un vagon cuseta cu 4 locuri in cabina, ceea ce faciliteaza foarte mult confortul unei familii cu copii sau a unui grup de 4 prieteni, care pot sta linistiti impreuna, fara a imparti cabina cu alte persoane.Deoarece cererea este mult mai mare pentru bilete catre Turcia decat catre Salonic, Grecia, trenul catre Turcia va circula in fiecare zi pe timpul verii din Gara de Nord la ora 12:40 PM.Durata intregii calatorii variaza in functie de numarul de numarul de opriri, inregistrand un total de 19 - 21 de ore pana la destinatie.Desi pare o calatorie lunga, timpul zboara atunci cand te vei ocupa de activitatile care iti plac si il vei petrece citind, admirand peisajul, discutand cu prietenii, facand jocuri cu copiii sau chiar urmarind un film.Biletele de calatorie pot fi achizitionate din statiile si agentiile CFR Calatori deschise traficului international.● Turcia este singura tara din lume care se afla pe 2 continente, Europa si Asia● Ramasite din corabia lui Noe au fost gasite pe muntele Ararat● Populatia turca bea in medie 10 ceaiuri pe zi● Turnul Galata masoara o inaltime de 62 de metri● Trenul Orient Express care trece prin Romania, gara Sinaia are ca plecare din Gara Sirkeci● Orasul Istanbul ascunde multe locuri frumoase, interesante pe care merita sa le vizitezi. Aceasta locatie se afla in primele 5 din Europa datorita vastei culturi cu influente din continentul asiatic, iar mersul cu trenul intregeste experienta minunata pe care ti-o poate oferi frumusetea orasului.In tren fumatul este strict interzis. Pe toata durata calatoriei pasagerii sunt rugati sa supravegheze bagajele si copiii, deoarece CFR Calatori nu va fi raspunzatoare pentru eventualele pierderi, cat nici pentru cei mici lasati nesupravegheati.