Despagubiri de la CFR am putea primi abia in 2 ani, desi intarzierile cumuleaza 6 ani in 12 luni

"Mai devreme sau mai tarziu va trebui sa implementam acest lucru. In acest sens, avem un grup de lucru initiat cu Ministerul Transporturilor, dar inca suntem la nivel de discutii. Probabil in maximum doi ani de zile", a spus presedintele ANPC, intrebat cand se vor aplica prevederile Regulamentului european care acorda despagubiri pentru calatorii pe calea ferata, asa cum exista in transportul aerian.Romania trebuia sa implementeze pana la finele anului 2019 aceste prevederi din regulament european, dar Ministerul Transporturilor a propus derogarea.Directorul general al companiei CFR Calatori, Dan Costescu, a declarat pentru Agerpres la finele lunii ianuarie ca Regulamentul care va acorda compensatii calatorilor pentru intarzieri trebuia sa intre in vigoare in decembrie 2019, dar s-a cerut o derogare "pana in 2021, 2022, iar acum se duce spre 2024".O statistica publicata anul trecut chia de Ministerul Transporturilor arata ca in tot anul 2018, trenurile au avut intarzieri ce adunate fac... 6 ani. Mai exact, in 2018, in perioada iunie-noiembrie, timpul de asteptare in plus a fost de 1,6 milioane de minute. Adica o intarziere de peste trei ani in doar 6 luni.Calatorii au pierdut timp in salile de asteptare din gari si anii anteriori. In 2017 trenurile au intarziat in total peste 4,53 de milioane de minute, echivalentul a opt ani si jumatate.Aproape la fel arata datele si pentru anul 2016, cand numarul minutelor de intarziere a ajuns la aproximativ 4,5 miliaone.