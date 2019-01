Din cauza poleiului, trenurile ajung in Gara de Nord cu intarzieri uriase

Ziare.

com

"In timpul circulatiei apar fluctuatii de tensiune si implicit intreruperi de alimentare cu energie electrica a locomotivelor, ceea ce necesita o noua conectare a acestora la linia de contact pentru a-si putea continua mersul", a declarat Oana Branzan, purtator de cuvant la CFR Infrastructura.Intarzieri importante inregistreaza mai ales trenurile care urmeaza sa intre in Capitala.La aceasta ora, trenul IR 1654 de la Vatra Dornei Bai, care trebuia sa ajunga la Bucuresti la ora 7:29, avea o intarziere de 145 de minute, iar trenul R3002 de la Brasov, care trebuia sa ajunga la ora 7:39, avea o intarziere de 135 de minute.In plus, intarzieri de 55 de minute erau pentru trenul IR 1558 de la Buzau, a carui ora de sosire era 8:54, si pentru trenul IR 1658 de la Bacau, care trebuia sa ajunga la 9:22.O intarziere de cate 50 de minute era consemnata pentru trenurile R15002 Nehoiasu-Bucuresti si IR 1570 de la Galati, primul trebuind sa ajunga la 9:00, iar al doilea la 9:57.Amintim ca ANM a emis avertizari now casting de tip cod portocaliu de polei valabile pana la ora 11:00 pentru judetele Ialomita, Prahova, Braila, Buzau, Ilfov, Vrancea si Galati. In diferite zone din aceste judete se vor semnala depuneri semnificative de polei.