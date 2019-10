Directorul CFR a fost dat afara, dupa ce a fost criticat de ministrul demis al Transporturilor

Ziare.

Duminica, ministrul Razvan Cuc a afirmat ca este dezamagit de managementul companiei CFR SA pentru ca nu i s-a prezentat planul de restructurare, pentru care exista un termen.In replica, Constantin Axinia sustine ca nu i-a fost data nicio dispozitie privind o restructurare a companiei."Nu am primit din partea Consiliului de Administratie nicio dispozitie referitor la restructurarea companiei. Mai mult decat atat, organigrama actuala a fost facuta cand era domnul director general Chiper (la CFR SA - n. r.), sub mandatul domnului ministru Cuc. Deci, cand a fost domnul ministru Cuc.A fost acceptata de atunci si functioneaza de atunci si un lucru care functioneaza nu trebuie schimbat, mai ales ca CFR SA este cea mai stabila dintre toate companiilor din calea ferata, asa cu bani putini dati de Marfa, dati de Calatori. Aceasta organigrama a fost facuta si aprobata de domnul Cuc, cand a fost in primul mandat.Deci, atunci a functionat si acum nu mai functioneaza? Nu am primit din partea Consiliului de Administratie, care este cel care imi da sarcini de a conduce societatea, o dispozitie in acest sens", a afirmat Constantin Axinia.De asemenea, a continuat el, o dispozitie in acest sens nu a fost primita nici de la ministrul Razvan Cuc."Domnul ministru nu mi-a dat, nu am primit nicio dispozitie in acest sens de la Consiliul de Administratie. Sa imi arate mie o dispozitie in care sunt obligat sa fac treaba asta! Nu am primit. Nu am primit si daca nu am primit nu am facut. Repet ca aceasta organigrama a fost facuta de domnul Chiper, director general pus atunci de domnul ministru Cuc si aprobata de domnul ministru Cuc. Atunci. Deci, atunci era buna si acum nu mai este buna?", a intrebat Axinia.In plus, acesta a subliniat ca el asigura un interimat, iar modificarea organigramei de cate ori se schimba directorul general creeaza nesiguranta in companie."In plus, sa schimbi un director general pentru ca nu a facut o restructurare cand nu a primit mandat de restructurare?! Eu sunt interimar. Ce sa schimbi cand esti interimar?! Cand esti cu mandat stabil pe patru ani, da. Ai un mandat, ai o gandire de performanta cu indicatori bine stabiliti si atunci iti calibrezi organigrama dupa obiectivele pe care ti le-ai propus, nu asa... Maine poate sa fie altul director general si spune: 'Domnule, mie nu-mi place organigrama asta' si o schimba.Si vine altul si o schimba si atunci oamenii sunt foarte bulversati ca de fiecare data cand se schimba directorul general se schimba organigrama. Ce sa schimbi in instabilitate? Sa faci o organigrama, ca sa faci o instabilitate mai mare? Daca atunci a fost buna de ce sa o strici? Daca el (Razvan Cuc - n. r.) a acceptat-o atunci, sub mandatul lui, acum tot sub mandatul lui nu mai este buna? Se contrazice singur", a subliniat el.Ulterior, luni, membrii Consiliului de Administratie de la Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA l-au numit pe Marius Chiper in functia de director general interimar al companiei."Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca luni, 14 octombrie 2019, membrii Consiliului de Administratie l-au numit pe domnul Marius Chiper, director general interimar. Mentionam faptul ca aceasta decizie a fost luata", se arata intr-un comunicat al CFR SA.Intr-o declaratie pentru Mediafax , Constantin Axinia a precizat ca motivul demiterii sale este faptul ca a refuzat sa semneze un contract de investitii in valoare de sute de milioane de euro."Domnul ministru mi-a spus sa fac ceva si nu am facut: de semnat un contract fara sa astept o hotarare a instantei definitiva, ca sa pot semna un contract. Pe legislatie puteam sa semnez contractul, dar intram sub incidenta unei alte legi care spunea ca daca instanta superioara anuleaza hotararea de tribunal voi fi pasibil de o amenda cuprinsa intre 1-3% din valoarea contractului", a explicat acesta, adaugand ca valoarea se ridica la "cateva sute de milioane de euro".