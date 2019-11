Directorul CFR Marfa a demisionat. Cum a ajuns compania pe marginea prapastiei si cine e de vina

Cine s-a plans la CE ca statul ar fi acordat ajutoare de stat pentru CFR Marfa

Ziare.

com

Anuntul demisiei a venit printr-un comunicat de presa."CFR Marfa anunta ca azi, 18 noiembrie 2019, din motive personale, directorul general al societatii si-a inaintat demisia din pozitia detinuta din data de 6 septembrie 2017.In perioada imediat urmatoare Consiliul de Administratie al CFR Marfa va desemna un noudirector interimar al societatii, care va prelua atributiile functiei de director general.Mentionam ca activitatea curenta a societatii nu va fi afectata de aceasta decizie", se arata in comunicatul citat.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode sustine ca se va gasi o solutie pentru ca CFR Marfa sa nu isi inceteze activitatea, in conditiile in care aceasta are un rol strategic pentru Romania. Intrebarea este: care va fi solutia, de vreme ce compania - deja intr-o situatie financiara critica - trebuie sa-i retuneze statului 400 de milioane de euro pe care, de fapt, nu-i are?Societatea feroviara de stat CFR Marfa este deja intr-o situatie financiata critica. La inceputul anului, spre exemplu, avea de plata peste 1,37 de miliarde de lei, doar catre CFR SA. De ce s-a ajuns intr-o astfel de situatie? Din cauza ca sistemul a fost creat si administrat in asa fel incat compania sa se scufunde in datorii, in loc sa prospere.Iata, pe scurt, cum au functionat lucrurile.Ca sa faca transport, CFR Marfa trebuie sa plateasca taxa pentru utilizarea caii ferate catre CFR SA. Problema este ca - pe langa faptul ca a fost adesea administrata defectuos - CFR Marfa nu si-a incasat la timp banii de la companiile de stat pentru care facea transport. Si, in consecinta, n-a putut plati datoriile catre CFR SA. Sau penalitati, iar situatia s-a complicat.Cu toatea astea, CFR Marfa avea speranta ca va ajunge la o intelegere cu CFR SA, astfel incat sa evite colapsul financiar.Din pacate, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a anuntat ca, potrivit CE, un ajutor primit de CFR Marfa in vederea usurarii privatizarii (o stergere a datoriilor - n.red.) a fost considerat ilegal de CE si va trebui returnat de compania feroviara . E vorba despre nu mai putin de 400 de milioane de euro.La scurt timp dupa anuntul lui Chiritoiu, CFR Marfa a emis comunicatul de presa prin care a anuntat ca directorul general (fara a-i mentiona numele in clar) Marinica Voicu a demisionat.Previzibila este intrarea in faliment si disparitia de pe piata a CFR Marfa, care nu are de unde plati sumele mentionate de CE.Ministrul Transporturilor sustine insa ca se va gasi o solutie pentru ca societatea - care are peste 7.000 de angajati - sa isi continue activitatea."Stiu ca in momentul de fata este doar o decizie informala care se va concretiza in viitorul apropiat. Am discutat pasii ce trebuie facuti pentru ca CFR Marfa sa beneficieze de cele mai bune solutii pentru Societate si pentru clientii ei.Am toata determinarea si sustinerea pentru CFR Marfa si sunt sigur ca situatia, desi va fi grea, isi va gasi o rezolvare.Am cerut reprezentantului DG Competition sa ne faciliteze, in cel mai scurt timp, o intalnire cu Comisarul european pe domeniu. Respectam decizia Comisiei si sunt sigur ca doar impreuna vom gasi solutii pentru iesirea din aceasta situatie. Niciodata nu s-a pus si nu se va pune problema incetarii activitatii acestei societati strategice pentru economia romaneasca", a transmis Lucian Bode, citat de Agerpres Pe vremea cand era ministru la Transporturi, Lucian Sova a confirmat pentru- in cadrul unei conferinte de presa - ca Organizatia Patronala a Societatilor Feroviare Private din Romania a depus la CE plangerea privind presupusul ajutor de stat acordat catre CFR Marfa. Aceasta societate are 14 membri. Printre ei, Grup Feroviar Roman (GFR).Aceasta companie - fondata de oamenii de afaceri (care sunt si frati vitregi) Gruia Stoica si Vasile Didila din comuna galateana Toflea - a castigat in 2013 licitatia pentru privatizarea CFR Marfa.Pe atunci, ministrul al Transporturilor era Relu Fenechiu, intre timp condamnat de definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare.Guvernul Romaniei a hotarat, in iunie 2013, ca GFR, castigatoarea licitatiei pentru privatizarea CFR Marfa, trebuia sa plateasca pretul de cumparare a companiei pana la jumatatea lunii octombrie 2013. GFR n-a platit, iar privatizarea a esuat. La data la care ar fi trebuit sa se incheie procedura de privatizare, GFR a dat un comunicat de presa, prin intermediul caruia omul de afaceri Gruia Stoica informa:"Am fost astazi chemati la Ministerul Transporturilor pentru a fi informati de catre Comisia de Privatizare ca nu putem fi invitati sa platim restul de bani pentru pachetul de 51% din CFR Marfa, pentru ca nu au fost indeplinite conditiile suspensive ale contractului de privatizare.Unele banci creditoare ale CFR Marfa nu si-au dat acordul pentru schimbarea structurii actionariatului, iar Consiliul Concurentei nu avea timpul necesar pentru a-si da avizul. In aceste conditii, am fost convocati sa luam la cunostinta imposibilitatea finalizarii privatizarii.Daca ministerul va fi de acord sa renunte la clauza de confidentialitate, veti vedea ca exista o ordine clar stabilita a pasilor care trebuie facuti pana sa se poata ajunge la plata pretului. Plata pe care trebuia sa o faca GFR era doar ultimul dintre acesti pasi".Din posibil actionar si salvator al companiei, Gruia Stoica s-a intors repede la rolul de rival al CFR Marfa, pe piata locala a transporturilor. In 2016, acesta a fost chiar condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce ii promisese avocatului Doru Bostina 3 milioane de euro daca afla de la directorul de la acea vreme al CFR Marfa ce pret voia compania de stat sa ofere la o licitatie.E o situatie destul de delicata si de greu de inteles. Cu toate acestea, sesizarea formulata de Organizatia Patronala a Societatilor Feroviare Private din Romania si-a urmat cursul. Iar acum CFR este pe marginea prapastiei, trebuind sa returneze un ajutor de stat acordat tocmai in vederea privatizarii, pe care o castigase omul de afaceri Gruia Stoica.Ramane de vazut cum se vor rezolva lucrurile. Cert este ca - pe langa faptul ca are mii de angajati, CFR Marfa are rol strategic in transporturile interne, inclusiv in caz de conflict armat (asigurand transportul de logistica si marfuri vitale, pe calea ferata). Dar la fel de adevarat este ca sunt suficienti operatori privati care ar castiga sume uriase ocupand piata de transport de bunuri pe calea ferata, care ar ramane libera in urma disparitiei CFR Marfa...