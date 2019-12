Dosar DNA la CFR Calatori, dupa ce a vrut sa cumpere 7 automotoare

Ziare.

com

Potrivit acestuia, este vorba despre sapte automotoare ce urmau sa fie achizitionate prin achizitie directa de la compania Electroputere Pascani."Eu va spun asa: 126 de milioane de lei, bani pe care compania CFR Calatori i-a primit din subventie, in loc sa isi plateasca datoria catre CFR Infrastructura, si anume acea taxa de utilizare a infrastructurii, s-au gandit ei, in intelepciunea lor, sa achizitioneze cele sapte automotoare. Eu cred ca nu s-au gandit bine. (...)", a afirmat ministrul, la Realitatea Plus.Bode a subliniat ca obligatia CFR Calatori era sa plateasca datoria catre CFR SA, nu sa achizitioneze trenuri dintr-o singura sursa."Ei aveau obligatia sa isi plateasca datoria, nu sa achizitioneze direct sapte automotoare. Nu ca n-ar fi nevoie. Eu, simplu, analizand logic aceasta chestiune, cand ai niste bani primiti din subventii tu iti platesti datoria, nu faci achizitii dintr-o singura sursa", a adaugat el.Seful de la Transporturi a mentionat ca a trimis Corpul de control la CFR Calatori, actiune care s-a soldat cu un raport ce a fost trimis la DNA."Eu am trimis Corpul de control acolo. Am primit un raport. Raportul respectiv l-am trimis la DNA, pentru ca lucrurile sunt destul de clare acolo. Este un alt model DN 15 Neamt, adica alt model de achizitie directa", a sustinut Bode.Intrebat de ce actualul director general interimar al companiei inca mai este in functie, ministrul a raspuns: "O sa discutam in curand. O sa vedeti cata vreme mai este director acolo"."De ce mai este director acolo? Pentru ca eu vreau sa numesc un manager in orice companie care sa duca compania inainte. Am identificat mai multi manageri, dar nu m-am grabit sa iau decizii asa, de dragul de a lua decizii", a explicat ministrul.Fostul director general al CFR SA Constantin Axinia declara, pe 8 octombrie, la un eveniment, ca societatea pe care o conducea intentiona sa execute silit CFR Calatori si CFR Marfa daca nu isi vor achita datoriile provenite din neplata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), care se ridica la 180 de milioane de lei si, respectiv, un miliard de lei."CFR Calatori are o datorie de 180 de milioane de lei care creste pe masura ce trece timpul, iar CFR Marfa are o datorie de un miliard de lei. Am facut notificari, mi-au platit ceva din urma, dar ii vor executa silit.Eu le-am inaintat cate un document in care le-am prezentat situatia financiara a caii ferate romane, ca noi de la Infrastructura nu mai dorim sa fim o banca fara dobanda si nu putem sa subventionam CFR Calatori si CFR Marfa, creandu-ne un gol. Daca ei au pierderi, i-am rugat sa nu le transfere catre Infrastructura", a spus Axinia.Potrivit lui Axinia, datoria CFR Calatori reprezinta "o gaura imensa" in bugetul companiei, in conditiile in care aceste datorii au fost folosite la construirea bugetului in special pe fonduri proprii."CFR Calatori are o datorie de 180 de milioane de lei si este o gaura imensa in bugetul nostru, pentru ca acesti bani noi i-am planificat inca de la inceputul anului cand am construit bugetul companiei si mai ales pe partea de fonduri proprii. Aceste fonduri sunt in exclusivitate pentru achizitionarea de materiale si servicii pentru buna functionare a caii ferate.Ma refer la servicii de mentenanta pentru ridicarea restrictiilor de viteza, cumpararea de aparate de cale, sine si traverse ca sa inlocuim pe cele care sunt rele si reabilitarea unor poduri care nu au fost cuprinse in planul de reabilitare", a precizat seful de atunci al CFR SA.La randul sau, directorul general al CFR Calatori, Valentin Dorobantu, prezent la eveniment, a negat ca ar avea conturile blocate in urma neplatii datoriei catre CFR SA. In plus, le-a spus jurnalistilor care i-au adresat intrebari referitor la acest subiect ca dubleaza cifrele "ca de obicei", iar datoria se ridica doar la 100 de milioane de lei."Nu (nu are conturile blocate - n. r.), nu inteleg de ce va place senzationalul, sincer. Va repet, raspunsul este negativ. (...) Ca de obicei, dublati cifrele. Avem o datorie de 100 de milioane de lei (din neplata TUI-ului - n. r.) pe care o vom compensa instantaneu in momentul in care vom incasa banii de la ARF (Autoritatea pentru Reforma Feroviara)", a raspuns Dorobantu.