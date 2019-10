Dupa ce Tiriac a blocat constructia caii ferate Gara de Nord-Otopeni, directorul CFR nu renunta si ataca decizia instantei

Ziare.

com

Acesta a spus ca CFR SA va face apel la decizia Curtii de Apel Bucuresti."Pozitia oficiala a CFR este ca noi am respectat si vom respecta intotdeauna legea si hotararile instantei privind proiectele pe care le derulam. Intr-adevar, avem o situatie speciala cu acest proiect. Cativa dintre locatarii din acea zona au promovat in instanta o actiune pentru a - sa spunem - diminua sau anula efectele Hotararii de Guvern de expropriere. Termenele de instanta au fost destul de rapide. Din ce stiu eu, prima sedinta a fost in data de 7 octombrie si, imediat, in 11 octombrie, s-a dat o decizie de suspendare a acestei Hotarari de Guvern.Intelegem acest demers, l-am analizat cu colegii nostri din departamentul juridic si il punem in aplicare fara nicio indoiala, doar ca lucrurile sunt un pic altfel, in sensul ca, in timp ce se derula actiunea in instanta, noi am continuat procesul de expropriere conform Legii 255. Am emis deciziile de expropriere - avem decizii de expropriere emise din data de 10 octombrie, pentru ca am respectat termenul de notificare prevazut de lege a tuturor proprietarilor si, din punctul nostru de vedere, suntem deja sub efectul Legii 255, adica dupa emiterea deciziilor de expropriere avem drept de constructie pe acest amplasament. Asa spune Legea exproprierilor si noi tinem cont", a spus Chiper.Potrivit acestuia, hotararea instantei nu are influenta asupra contractului aflat in derulare si asupra lucrarilor pe care CFR SA le executa pe un amplasament care nu apartine contestatarilor."Acum suntem intr-o situatie delicata, in sensul ca exista o hotarare de instanta care spune sa suspendam efectele hotararii de expropriere. Asa vom face, dar, din punctul nostru de vedere aceasta hotarare nu are influenta asupra contractului aflat in derulare si asupra lucrarilor pe care noi le executam pe un amplasament care, as vrea sa clarific, nu le apartine contestatarilor. Noi lucram in aceasta perioada in zona aeroportului, unde proprietarul este statul roman si exproprierea s-a facut prin transfer intre Compania de Aeroporturi si Compania Nationala de Cai Ferate. Deci, acolo lucram, nu lucram in partea cealalta a DN1, unde sunt proprietarii contestatari.Lucrarile noastre nu afecteaza sub nicio forma amplasamentele pe care contestatarii le-au supus atentiei instantei, deci lucrarile continua in acelasi ritm si conform procedurilor legale. O completare: dintre toti initiatorii actiunii de suspendare a Hotararii de Guvern doar doua entitati au primit raspuns favorabil din partea instantei. Este vorba de o persoana fizica si o societate comerciala, celorlalti fiindu-le respinsa actiunea. In consecinta, sub nicio forma celor doua entitati vizate de aceasta decizie nu le vor fi afectate drepturile si vom astepta, urmand calea legala, sa vedem cum continuam acest proiect", a explicat directorul general al CFR SA.Seful companiei care administreaza infrastructura feroviara a precizat ca CFR SA va face apel la hotararea instantei."Noi vom face apel. Asteptam motivarea scrisa si nu cred ca vom avea probleme. Cu siguranta ne vom intelege pe o decizie de instanta convenabila pentru toate partile, intrucat toata lumea este constienta ca este un proiect de importanta nationala, este un proiect finantat de Comisia Europeana, cerut de forurile europene, fiind totodata un proiect care, practic, aduce normalitate Romaniei, un proiect benefic care va contribui si la dezvoltarea transportului local prin legatura directa cu Capitala si nu de a produce dezastre pentru cetatenii din zona.Sunt multe discutii, le-am avut si probabil ca le vom mai avea, dar in concluzie respectam hotararea de instanta, nu afectam proprietatile care fac obiectul acestei hotarari si intentionam sa continuam aceste lucrari in zona, repet, situata pe proprietatea publica a statului roman, respectiv terenul care a fost expropriat de CFR SA de la Aeroportul Otopeni pe baza formelor legale, adica a deciziilor de expropriere emise in termenul prevazut de lege", a mentionat el.In plus, Marius Chiper a sustinut ca solutia aleasa de CFR SA pentru realizarea proiectului a fost "cea mai putin invaziva" si a dat asigurari ca, dupa constructie, efectul trenului va fi nesemnificativ asupra locuitorilor din zona.Chiper a mentionat ca au fost discutii cu locuitorii si administratorii de companii din acea zona inainte de demararea proiectului.Marius Chiper spune ca termenul de finalizare a proiectului poate fi respectat, iar perioada de iarna care urmeaza este putin probabil de natura sa afecteze lucrarile.Directorul CFR SA a subliniat, inca o data, ca lucrarile nu se vor opri."Nu avem de ce sa ne oprim, si asa termenul este foarte scurt. Trebuie sa recunoastem ca este un obiectiv national, ne-am asumat cu totii ca organizam acest campionat european, una dintre conditii fiind si aceasta accesibilitate care trebuie sa fie functionala si orice intarziere s-ar putea sa ne coste foarte mult din punct de vedere al imaginii Romaniei", a conchis acesta.Citeste si Ion Tiriac, obligat sa demoleze patinoarul construit in 2016: "Ma stupefiaza infantilitatea organelor care sunt responsabile pentru asa ceva"