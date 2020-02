Explicatiile CFR dupa ce un nevazator nu a fost lasat in tren cu cainele-ghid

Ziare.

Compania de stat sustine ca nu insotitorul de vagon i-ar fi interzis tanarului sa stea la cuseta cu amicul sau necuvantator, ci pasagerii au refuzat sa imparta compartimentul cu patrupedul."Precizam ca refuzul de a permite accesul in compartimentul cuseta al tanarului insotit de cainele ghid a fost generat de catre ceilalti calatori din compartiment care au solicitat acest lucru si care aveau acest drept conform regulamentelor de transport si NU de catre insotitorul de vagon asa cum este mentionat.Insotitorul de vagon a facut tot ce e omeneste posibil pentru ca tanarul sa se odihneasca pana la Cluj si de a-i multumi, de asemenea, si pe ceilalti calatori. Insotitorul de vagon i-a gasit o alta cuseta de dormit, dupa ce calatorii din cuseta lui ii refuzasera accesul cu caine", sustine CFR Calatori intr-un comunicat remisCompania feroviara adauga si temeiul legal pentru decizia sa: "In conformitate cu Regulamentul de transport pe calea ferata din Romania si a Regulamentului Comisiei Europene nr. 1371/2007 nu este permis transportul animalelor care pot deranja sau incomoda calatorii sau pot provoca o dauna:Titlul III, Capitolul 1, Art 12, alin (1) Calatorul poate lua cu el obiecte usor de purtat (bagaje de mana) precum si animale vii, in conformitate cu Conditiile generale de transport. (...) Nu sunt admise ca bagaje de mana obiectele si animalele care pot deranja sau incomoda calatorii sau pot provoca o dauna.".In plus, CFR sustine ca tanarul trebuia sa ceara ajutorul lor cu 48 de ore inainte de calatorie."Totodata, conform aceluiasi regulament european personalul nostru de tren ofera asistenta persoanelor cu mobilitate redusa daca ne transmit o solicitare cu minimum 48 de ore inainte de efectuarea calatoriei, ceea ce tanarul nu a facut", conchide compania feroviara.Amintim ca un tanar nevazator a povestit pe Facebook o intamplare care a scandalizat opinia publica. Silviu Rosu a relatat ca un controlor nu l-a lasat sa intre in cuseta cu un caine ghid , desi legea ii permite acest lucru.B.B.