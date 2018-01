Investitii fara cap la CFR: S-a cheltuit o avere pe o ruta unde circulau doar 11 calatori pe zi

Ziare.

Circulatia feroviara pe ruta Ilva Mica - Rodna Veche a fost suspendata timp de 4 ani, iar anul trecut, pe 1 august 2017, Ministerul Transporturilor a decis sa redeschida tronsonul desi noua ruta nu era rentabila din punct de vedere economic pentru CFR, cheltuielile de operare fiind de 15.000 de lei pe zi.Pentru redeschiderea tronsonului de cale ferata CFR Infastructura a cheltuit peste 1,2 milioane de lei pentru reabilitarea traseului de 20,5 kilometri fiind efectuate lucrari de consolidare a infrastructurii si a componentelor feroviare.Dupa nici cinci luni de la redeschiderea tronsonului de cale ferata, CFR Calatori a stabilit ca acesta nu este rentabil, in medie doar 11 calatori circuland pe acesta ruta in timpul celor sase curse efectuate zilnic, adica mai putin de 2 calatori pe cursa."Statisticile au aratat ca nu sunt pasageri pe aceasta ruta. Din acest motiv CFR Calatori a decis sa renunte la acest tren . In plus, la rectificarea bugetara de anul trecut, bugetul CFR Calatori a fost redus cu 10% si asta a avut efecte directe in asigurarea activitatii.Traficul a crescut la nivel de retea, asa ca a fost nevoie sa redistribuim trenurile pe rutele solicitate. Din 2011 nu s-au mai facut investitii, nu s-a mai achizitionat material rulant si suntem sub necesarul prevazut in constracul de servicii publice", a declarat purtatorul de cuvant al CFR Calatori, Alina Predescu.Pe cale ferata inaugurata in luna august 2017, se circula cu maximum 35 de kilometri pe ora, iarConform reprezentantilor CFR, viteza de deplasare a Sagetii Albastre atinge 120 de kilometri la ora, acolo unde infrastructura permite, insa pe tronsonul redeschis de la 1 august si inchis la 1 ianuarie viteza de rulare varia intre 20 si 35 de kilometri la ora.